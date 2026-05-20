Kikosarazták a Liverpoolt, hátat fordított a csodagyerek

A Liverpool a nyári átigazolási időszakban ismételten nagy bevásárlásra készül, ám egyelőre nem minden alakul a Vörösök elképzelései szerint. A búcsúmeccsére készülő Mohamed Szalah pótlása kiemelt prioritást élvez a klubnál, és sokáig úgy tűnt, hogy már sikerült is megtalálni a megfelelő utódot. Az RB Leipzig tinisztárja, Yan Diomande azonban ellenállt a Pool hívásának.

Yan Diomande döntött a jövőjéről

A következő szezonban BL-főtáblás lipcsei együttes 19 éves játékosát a minap a német Kicker kérdezte arról, hogy jövőre is a klubnál folytatja-e:

„Igen” – vágta rá meglepő határozottsággal a fiatal tehetség. Mmajd hozzátette:

Szerződésem van a Lipcsével, és élvezem itt a játékot. Ugyanakkor senki sem tudhatja, mi történik a jövőben.

Ez valamelyest továbbra is reményt ad a Liverpool számára, hogy a jövőben ismét megpróbálkozzon Yan Diomande megszerzésével. A Vörösök esélyeit növelheti, hogy a játékos még novemberben egy interjúban elárulta: gyerekkora óta Liverpool-szurkoló, és egyik legnagyobb álma, hogy egyszer a klub mezét viselhesse.

A mostani visszautasítás különösen fájó lehet Arne Slot együttese számára, különösen egy napokban tett Szoboszlai Dominik-nyilatkozat fényében.

A magyar klasszis egy videóinterjúban Jamie Redknapp kérdésére elmondta, hogy a rengeteg futáshoz és a letámadáshoz szükséges töretlen mentalitását a két előző klubjában, a Salzburgban és a Lipcsében tanulta meg. Most Diomande is az utóbbi rendszerből érkezhetett volna, ám úgy tűnik, a Liverpoolnak legalább egy évet még várnia kell a következő lépésre.