RETRO RÁDIÓ

Kikosarazták a Liverpoolt, hátat fordított a csodagyerek

Orbán és Gulácsi klubtársa egyelőre nem kér a Liverpoolból. Hiába kopogtat kitartóan a Premier League címvédője, Yan Diomande marad Lipcsében.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 10:45
Liverpool Szoboszlai Dominik RB Leipzig Mohamed Szalah

A Liverpool a nyári átigazolási időszakban ismételten nagy bevásárlásra készül, ám egyelőre nem minden alakul a Vörösök elképzelései szerint. A búcsúmeccsére készülő Mohamed Szalah pótlása kiemelt prioritást élvez a klubnál, és sokáig úgy tűnt, hogy már sikerült is megtalálni a megfelelő utódot. Az RB Leipzig tinisztárja, Yan Diomande azonban ellenállt a Pool hívásának.

A Liverpool elsőszámú kiszemeltje, Yan Diomande marad Lipcsében
A Liverpool első számú kiszemeltje, Yan Diomande marad Lipcsében (Fotó: Daniela Porcelli)

Yan Diomande döntött a jövőjéről

A következő szezonban BL-főtáblás lipcsei együttes 19 éves játékosát a minap a német Kicker kérdezte arról, hogy jövőre is a klubnál folytatja-e:

„Igen” – vágta rá meglepő határozottsággal a fiatal tehetség. Mmajd hozzátette:

Szerződésem van a Lipcsével, és élvezem itt a játékot. Ugyanakkor senki sem tudhatja, mi történik a jövőben.

Ez valamelyest továbbra is reményt ad a Liverpool számára, hogy a jövőben ismét megpróbálkozzon Yan Diomande megszerzésével. A Vörösök esélyeit növelheti, hogy a játékos még novemberben egy interjúban elárulta: gyerekkora óta Liverpool-szurkoló, és egyik legnagyobb álma, hogy egyszer a klub mezét viselhesse.

A mostani visszautasítás különösen fájó lehet Arne Slot együttese számára, különösen egy napokban tett Szoboszlai Dominik-nyilatkozat fényében.

A magyar klasszis egy videóinterjúban Jamie Redknapp kérdésére elmondta, hogy a rengeteg futáshoz és a letámadáshoz szükséges töretlen mentalitását a két előző klubjában, a Salzburgban és a Lipcsében tanulta meg. Most Diomande is az utóbbi rendszerből érkezhetett volna, ám úgy tűnik, a Liverpoolnak legalább egy évet még várnia kell a következő lépésre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu