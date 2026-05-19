Károly király kertésze elárulta, hogyan lehet a virágokat a legjobban gondozni

A nyár gyorsan közeledik, így már nem soká hátradőlhetünk, és gyönyörködhetünk a színekben pompázó kert látványában. A rododendronok és az azáleák a brit kertek legkedveltebb növényei közé tartoznak, és ha azt szeretnénk, hogy a miénk is igazán látványos pompát nyújtson, van egy alapvető feladat, amelyet egyszerűen nem hagyhatunk figyelmen kívül. Károly király kertészének ez a titkos módszere.

Jack Stooks, Károly király egykori kertésze, aki 20 évet dolgozott a Highgrove House-ban, elárulta, mit tett rendszeresen a király rododendronjaival és azáleáival, hogy azok csodálatosan virágozzanak. Egyszerű technikáját otthon is könnyen utánozhatja, és biztosíthatja, hogy virágaid ebben a szezonban is pompásan virágozzanak. Jack titkos fegyvere: a kávézac.

A Coffee Friendnek adott interjújában így nyilatkozott: „A kávézacctól általában a savkedvelő növények profitálnak a legjobban, gondoljunk csak a rododendronokra vagy az azáleákra. A kávé olyan tápanyagokat tartalmaz, mint a nitrogén, a kálium és a magnézium, amelyek segítenek a növényeknek erősen növekedni és szépen virágozni.”

Ahogy a kávézacct lebomlik, javítja a talajt és segít megőrizni a nedvességet. Azonban mielőtt a kávét a kertben felhasználnánk, elengedhetetlen, hogy a zacct először alaposan megszárítsuk.

Elmondta: „Általában napos napokon egy tepsire terítem ki, majd légmentesen záródó edényben tárolom. Amikor készen áll a felhasználásra, keverd össze a kiszárított kávézaccot komposzttal, mielőtt a növény gyökereire szórnád. Finoman dolgozd be a keveréket a talajba, majd öntözze meg alaposan.”

Ne feledje, hogy a nedves kávézacctól penészesedés léphet fel, ezért előzetesen gondoskodj róla, hogy a kávézacctal teljesen megszáradjon.

Azt mondta: „Ha a kávézacctal alaposan összekeverjük a komposztot, az segít abban is, hogy egyenletesebben keveredjen a talajba, és megakadályozza, hogy a háziállatok – különösen a kutyák – egyenek belőle, mivel a kávé számukra mérgező lehet.”