Fellélegezhetnek a héten a pollenallergiások – ekkor durvulhat be újra a helyzet
A múlt heti heves esőzések átmenetileg megkönnyítették az allergiások helyzetét Magyarországon. A pollen koncentrációja ugyanis jelentősen csökkent a levegőben, mivel a csapadék lemosta a virágport, ráadásul a hűvösebb, nedvesebb időjárás sem kedvez a növények intenzív virágzásának.
A múlt heti kiadós esőzéseknek köszönhetően ezen a héten jóval kedvezőbb a pollenhelyzet Magyarországon, mint az elmúlt időszakban. A csapadék jelentős mértékben megtisztította a levegőt a pollenszemcséktől, így jelenleg országosan alacsonyabb koncentrációk mérhetők. Ez különösen jó hír az allergiások számára, hiszen sokaknál enyhülhettek a kellemetlen tünetek, például a tüsszögés, az orrfolyás, a szemviszketés vagy a torokkaparás.
A héten még örülhetnek a pollenallergiások, jövő héttől viszont újra jelentkeznek a tüneteik
Dr. Mangó Gabriella háziorvost és természetgyógyászt arról kérdeztük, hogy miért csökkent ilyen drasztikus mértékben a pollenek száma a levegőben.
Az enyhe pollenszennyezettséget a héten az okozza, hogy egyelőre nincs virágzás, illetve a múlt heti heves zivatarok lemosták a virágokról a pollenszemcséket, illetve a száraz meleg időjárás is elkerüli a hét folyamán hazánkat
– mondta a Metropolnak a háziorvos.
Jelenleg ugyan már tart a pázsitfűfélék virágzási időszaka, amely általában a legerősebb tavasz végi és nyár eleji allergénforrásnak számít, a múlt heti esők miatt ezek pollenje még nem tudott nagy mennyiségben felhalmozódni a levegőben. Több helyen csak alacsony vagy közepes pollenkoncentráció mérhető, ami jelentősen kedvezőbb a korábbi évek hasonló időszakaihoz képest. Emellett a tavaszi fák, például a nyírfa pollenszezonja is lassan lecseng, így ezekből az allergénekből is egyre kevesebb található a levegőben.
Emellett a nedvesebb idő nemcsak a pollenek terjedését lassította, hanem magát a virágzási folyamatot is visszafogta. A növények ilyenkor kevésbé intenzíven bocsátják ki a pollent, ráadásul a magasabb páratartalom miatt a pollenszemek nehezebben maradnak tartósan a levegőben. Emiatt a háziorvos elmondása szerint, sok allergiás számolt be arról, hogy az elmúlt napokban kevesebb gyógyszerre volt szüksége, illetve enyhébb panaszokat tapasztalt.
A meteorológiai előrejelzések szerint azonban ez az átmeneti kedvező helyzet nem feltétlenül marad tartós. Amennyiben a következő napokban visszatér a szárazabb, melegebb és szelesebb időjárás, a pollenkoncentráció ismét gyors emelkedésnek indulhat.
A növények elkezdenek magukhoz térni az eső után, ezért újra elindulnak a pollenek is. Lehetséges, hogy még ennél is nagyobb koncentrációban lesznek jelen, mert az egész hirtelen fog elindulni, mivel most sok vizet kaptak, ami a jövő heti gyors felmelegedés miatt hamar fel fog szívódni
– hívta fel a figyelmet Mangó Gabriella.
A fűfélék szezonja ugyanis most kezd igazán erősödni, és néhány napos napsütés után már jelentősen magasabb értékeket mérhetnek. Éppen ezért továbbra is javasolt az allergiásoknak, hogy figyeljék a napi pollenjelentéseket, és szükség esetén készüljenek fel a tünetek erősödésére.
Ugyanakkor elmondható, hogy a jelenlegi hét kifejezetten kedvezően alakult, alakul pollen szempontjából. A múlt heti esők átmenetileg fellélegzést hoztak az allergiásoknak, és a levegő minősége is frissebbé, tisztábbá vált az ország nagy részén.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre