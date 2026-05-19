Fellélegezhetnek a héten a pollenallergiások – ekkor durvulhat be újra a helyzet

A múlt heti kiadós esőzéseknek köszönhetően ezen a héten jóval kedvezőbb a pollenhelyzet Magyarországon, mint az elmúlt időszakban. A csapadék jelentős mértékben megtisztította a levegőt a pollenszemcséktől, így jelenleg országosan alacsonyabb koncentrációk mérhetők. Ez különösen jó hír az allergiások számára, hiszen sokaknál enyhülhettek a kellemetlen tünetek, például a tüsszögés, az orrfolyás, a szemviszketés vagy a torokkaparás.

Az allergiások csak átmenetileg lélegezhetnek fel (Fotó: r.classen)

A héten még örülhetnek a pollenallergiások, jövő héttől viszont újra jelentkeznek a tüneteik

Dr. Mangó Gabriella háziorvost és természetgyógyászt arról kérdeztük, hogy miért csökkent ilyen drasztikus mértékben a pollenek száma a levegőben.

Az enyhe pollenszennyezettséget a héten az okozza, hogy egyelőre nincs virágzás, illetve a múlt heti heves zivatarok lemosták a virágokról a pollenszemcséket, illetve a száraz meleg időjárás is elkerüli a hét folyamán hazánkat

– mondta a Metropolnak a háziorvos.

Jelenleg ugyan már tart a pázsitfűfélék virágzási időszaka, amely általában a legerősebb tavasz végi és nyár eleji allergénforrásnak számít, a múlt heti esők miatt ezek pollenje még nem tudott nagy mennyiségben felhalmozódni a levegőben. Több helyen csak alacsony vagy közepes pollenkoncentráció mérhető, ami jelentősen kedvezőbb a korábbi évek hasonló időszakaihoz képest. Emellett a tavaszi fák, például a nyírfa pollenszezonja is lassan lecseng, így ezekből az allergénekből is egyre kevesebb található a levegőben.

Emellett a nedvesebb idő nemcsak a pollenek terjedését lassította, hanem magát a virágzási folyamatot is visszafogta. A növények ilyenkor kevésbé intenzíven bocsátják ki a pollent, ráadásul a magasabb páratartalom miatt a pollenszemek nehezebben maradnak tartósan a levegőben. Emiatt a háziorvos elmondása szerint, sok allergiás számolt be arról, hogy az elmúlt napokban kevesebb gyógyszerre volt szüksége, illetve enyhébb panaszokat tapasztalt.

A meteorológiai előrejelzések szerint azonban ez az átmeneti kedvező helyzet nem feltétlenül marad tartós. Amennyiben a következő napokban visszatér a szárazabb, melegebb és szelesebb időjárás, a pollenkoncentráció ismét gyors emelkedésnek indulhat.

A növények elkezdenek magukhoz térni az eső után, ezért újra elindulnak a pollenek is. Lehetséges, hogy még ennél is nagyobb koncentrációban lesznek jelen, mert az egész hirtelen fog elindulni, mivel most sok vizet kaptak, ami a jövő heti gyors felmelegedés miatt hamar fel fog szívódni

– hívta fel a figyelmet Mangó Gabriella.