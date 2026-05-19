Hatalmas csattanás rázta meg Újpestet

Összeütközött két személyautó Újpesten, a Nádor utca és a Vécsey Károly utca kereszteződésében. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett - írja a Katasztrófavédelem.



