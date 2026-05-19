Háromévesen lett demenciás egy kisfiú: „A gyermekem lassan eltűnik”

Megrázó történetével próbálja felhívni a figyelmet egy rendkívül ritka és kegyetlen betegségre egy brit édesanya. A kisfiúnál mindössze hároméves korában gyermekkori demenciát diagnosztizáltak.

A kisfiúnál kétéves korában kezdtek jelentkezni a betegség tünetei / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

A kisfiú szülei több orvosi vizsgálat után kapták meg a borzalmas diagnózist

Cody Carroll eleinte teljesen egészséges kisgyermeknek tűnt, azonban kétéves korában sorozatos fülgyulladásokkal és hallásproblémákkal kezdett küzdeni. Állapota miatt hallókészüléket is kapott, de édesanyja, Georgia Nonas úgy érezte, valami ennél sokkal komolyabb állhat a háttérben.

A családot különösen az rémisztette meg, hogy Cody elkezdett beszélni, majd fokozatosan elveszítette a beszédkészségét. Bár a kisfiúnál először autizmust állapítottak meg, a szülők és az orvosok is gyanították, hogy ennél súlyosabb problémáról lehet szó.

A további vizsgálatok végül lesújtó diagnózist hoztak, Cody a rendkívül ritka Sanfilippo-szindróma nevű genetikai betegségben szenved, amelyet gyakran gyermekkori demenciának is neveznek. A kór súlyos értelmi leépülést okoz, és a legtöbb érintett gyermek sajnos nem éli meg a felnőttkort.

Nap mint nap látom, ahogy a gyermekem lassan eltűnik, és ez elég ahhoz, hogy bármilyen embert összetörjön.

A betegség során a gyerekek állapota fokozatosan romlik. Jellemzőek lehetnek a fejlődési visszamaradások, az alvászavarok, a visszatérő fertőzések, valamint az egyre súlyosabb mozgás- és kommunikációs problémák.

'I’m watching my son fade away every day from dementia after being diagnosed at 3-years-old'https://t.co/y2M7m5uiGv pic.twitter.com/Qd7GTbYAiv — Daily Star (@dailystar) May 18, 2026

Cody az életem fénye, vele akarok utazni és felfedezni a világot. Ki kell használnunk Cody idejét, szóval annyi emléket szeretnék szerezni, amennyit csak lehet!

Cody állapota a 2021-es diagnózis óta folyamatosan rosszabbodik. A kisfiú ma már gyakran kerekesszékbe kényszerül, és a nyelése is annyira leromlott, hogy nem tud szilárd ételeket fogyasztani.

Az édesanya ennek ellenére nem adja fel a reményt. Georgia most minden erejével azért küzd, hogy fia részt vehessen egy új, még kísérleti szakaszban lévő kezelésben, amely talán lelassíthatja a betegség előrehaladását, és értékes időt adhat a családnak - írja a DailyStar.