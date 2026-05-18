Elesett a főváros: egyszerre két baleset is történt

Egymásnak ütközött két személyautó Budapest XV. kerületében, a Thököly és az Apolló utca kereszteződésében. A járművekben egy-egy ember utazott, egyikükhöz riasztották a mentőket is. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani – írja a katasztrófavédelem.

Karambol történt Zuglóban

Két személyautó ütközött össze Budapest XIV. kerületében, az Erzsébet királyné útja és az Öv utca kereszteződésében. A baleset következtében az egyik gépkocsi felborult. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, valamint fennakadást okoz a közösségi közlekedésben is.





