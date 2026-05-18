Vasszigor: ezek a sztárok kőkemény szabályok mentén nevelik a gyermekeiket
A szülők szépre-jóra okítják kiskorú csemetéiket, hogy majd klassz felnőttek legyenek. Jennifer Lopez például kifejezetten híres arról, hogy vasszigorral és kőkemény szabályok mentén neveli gyermekeit.
Jennifer Lopez családjában kőkemény, szinte katonás szabályok uralkodnak, ha a gyereknevelésről van szó. A díva sosem titkolta, hogy a sikerért és a kényelemért meg kell dolgozni, ezt a mentális fegyelmet pedig már egészen kicsi koruktól kezdve átültette az ikrei, Max és Emme mindennapjaiba is. Náluk a szórakozás és a pihenés sosem járt alanyi jogon a családban. A gyerekek csak akkor kapcsolhatták be a tévét vagy játszhattak a kütyüikkel a hétvégén, ha a hétközi teljesítményük teljesen kifogástalan. A Hot! magazin most egy összeállításban mutatja be azokat a sztárszülőket, akiknél vasszigor uralkodik.
Jennifer Lopez, a maximalista
Gyermekei, Max és Emme már 18 évesek, ám édesanyjuk a mai napig vasszigorral bánik velük. Ez a szigorú rendszer a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tinédzserek hétköznap nem kapcsolhatják be a tévét és nem játszhatnak a digitális kütyüikkel. Az énekesnő bevezette az úgynevezett „Sunday Funday” (Vasárnapi Alap) szabályt, így a gyerekek kizárólag a hét utolsó napján kaphatják meg az iPadjeiket és konzoljaikat.
Gwyneth Paltrow, a sanyargató
A karcsú szőkeség szigorú étrendet tart, és arra is ügyel, hogy az egész családja szénhidrátszegény és gluténmentes ételeket egyen. A gyerekei emiatt kiskorukban gyakran éhesek voltak, ám hiába panaszkodtak! Apple ma 21 éves, Moses 19, vagyis végre szabadok!
Jessica Alba, a börtönőr
A színésznő a lányait kiskorukban naponta beállította a sarokba. Folyton marakodtak, nem osztoztak semmin – erről akarta leszoktatni őket. Csak két percig kellett kibírniuk a fal felé fordulva, ám ez számukra óráknak tűnt! Honor ma 17 éves, Haven 14, és mindketten csodaszépek.
Ashton Kutcher, a kegyetlen
Mila Kunisszal kezdettől meg akarják tanítani a gyerekeiknek, hogy bár luxusban élnek, értékeljék azt, amijük van, nincs túlkényeztetés. Ritkán vesznek ajándékot a fiuknak és a lányuknak, és karácsonyra sem kapnak semmit. Vajon hogy bírja ezt a tízéves Wyatt és a nyolcéves Dimitri?
Julia Roberts, a „cukorfelügyelő”
A színésznő egy füzetbe írta össze a házi szabályokat, amelyeket az összes gyerekének be kellett tartania. A legszigorúbb pont szerint tilos egészségtelen ételeket és cukrot enni, sütit és fagyit is csak ünnepnapokon. Az ikrek, Hazel és Phinnaeus ma már 21 évesek, az öccsük, Henry pedig 18.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre