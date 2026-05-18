Vasszigor: ezek a sztárok kőkemény szabályok mentén nevelik a gyermekeiket

Jennifer Lopez családjában kőkemény, szinte katonás szabályok uralkodnak, ha a gyereknevelésről van szó. A díva sosem titkolta, hogy a sikerért és a kényelemért meg kell dolgozni, ezt a mentális fegyelmet pedig már egészen kicsi koruktól kezdve átültette az ikrei, Max és Emme mindennapjaiba is. Náluk a szórakozás és a pihenés sosem járt alanyi jogon a családban. A gyerekek csak akkor kapcsolhatták be a tévét vagy játszhattak a kütyüikkel a hétvégén, ha a hétközi teljesítményük teljesen kifogástalan. A Hot! magazin most egy összeállításban mutatja be azokat a sztárszülőket, akiknél vasszigor uralkodik.

Jennifer Lopez, a maximalista

Gyermekei, Max és Emme már 18 évesek, ám édesanyjuk a mai napig vasszigorral bánik velük. Ez a szigorú rendszer a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tinédzserek hétköznap nem kapcsolhatják be a tévét és nem játszhatnak a digitális kütyüikkel. Az énekesnő bevezette az úgynevezett „Sunday Funday” (Vasárnapi Alap) szabályt, így a gyerekek kizárólag a hét utolsó napján kaphatják meg az iPadjeiket és konzoljaikat.

Gwyneth Paltrow, a sanyargató

A karcsú szőkeség szigorú étrendet tart, és arra is ügyel, hogy az egész családja szénhidrátszegény és gluténmentes ételeket egyen. A gyerekei emiatt kiskorukban gyakran éhesek voltak, ám hiába panaszkodtak! Apple ma 21 éves, Moses 19, vagyis végre szabadok!

Jessica Alba, a börtönőr

A színésznő a lányait kiskorukban naponta beállította a sarokba. Folyton marakodtak, nem osztoztak semmin – erről akarta leszoktatni őket. Csak két percig kellett kibírniuk a fal felé fordulva, ám ez számukra óráknak tűnt! Honor ma 17 éves, Haven 14, és mindketten csodaszépek.

Ashton Kutcher, a kegyetlen

Mila Kunisszal kezdettől meg akarják tanítani a gyerekeiknek, hogy bár luxusban élnek, értékeljék azt, amijük van, nincs túlkényeztetés. Ritkán vesznek ajándékot a fiuknak és a lányuknak, és karácsonyra sem kapnak semmit. Vajon hogy bírja ezt a tízéves Wyatt és a nyolcéves Dimitri?

Julia Roberts, a „cukorfelügyelő”

A színésznő egy füzetbe írta össze a házi szabályokat, amelyeket az összes gyerekének be kellett tartania. A legszigorúbb pont szerint tilos egészségtelen ételeket és cukrot enni, sütit és fagyit is csak ünnepnapokon. Az ikrek, Hazel és Phin­naeus ma már 21 évesek, az öccsük, Henry pedig 18.