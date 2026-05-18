Ettől tuti kiugrik a szemed: elképesztő dekoltázst villantott Dua Lipa

Dua Lipa egy kiállításról jelentkezett be követőinek, de sokan nem tudtak a műalkotásokra koncentrálni, hiszen az énekesnő szépsége túlragyogta a festményeket és a szobrokat is.

Dua Lipa a színpadon és egy múzeumban is le tudja nyűgözni rajongóit – Fotó: JULIEN DE ROSA

Dua Lipa is egy igazi műalkotás a múzeum tárgyai között

A világsztár egy rendkívül merész és látványos outfitben érkezett a kiállításra. A különleges, rojtos ruha egyszerre volt elegáns és szexi, miközben tökéletesen kiemelte az énekesnő alakját. A szett legfeltűnőbb része azonban kétségtelenül a mély dekoltázs volt, amely szinte alig hagyott valamit a képzeletre.

A sötét ruhán szinte hullámoznak a rojtok, de olyan mély kivágással rendelkezik, hogy az emberek szemét rögtön a viselője mellkasára vonzotta. Az énekesnő festmények és szobrok között sétált, eközben a rajongók csak rá tudtak figyelni.

Az Instagram-oldalára feltöltött képeken a sztár a francia Maeght Alapítvány termeiben mozog, amely a francia modern művészet első független múzeuma. A közösségi médiát pillanatok alatt ellepték a rajongói reakciók, sokan pedig úgy vélték, hogy Dua Lipa messze a kiállítás legfeltűnőbb és legelbűvölőbb része volt.