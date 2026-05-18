„Sebész vagyok, és ez a legrosszabb dolog, amit nap mint nap tehetsz az ízületeiddel”

Az ízületek védelmét illetően a legtöbb ember azt feltételezi, hogy a megoldás az intenzív testmozgásban, a szigorú étrendben vagy a drága étrend-kiegészítőkben rejlik.

A sebész elárulta: ez a legrosszabb dolog, amit nap mint nap tehetsz az ízületeiddel

Paul Lee professzor, a porc- és ízületi egészség megőrzésének szakértője szerint azonban az egyik legkárosabb dolog, amit az emberek nap mint nap az ízületeikkel tesznek, az az, hogy órákig mozdulatlanul ülnek.

A mai irodai szokás, a hosszú utazási idő és az otthoni munkavégzés alapvetően megváltoztatta az emberek napi mozgását. Sokan ma már 8, 10 vagy akár 12 órát is nagyrészt mozdulatlanul töltenek, gyakran anélkül, hogy felismernék, milyen csendes káros hatással lehet ez az ízületeikre az idő múlásával. A sebész hangsúlyozta, hogy a kérdés nem arról szól, hogy ujjal mutogassunk az emberekre, vagy lustának bélyegezzük őket – szerinte az ilyen üzenetek teljesen kontraproduktívak.

Nem szabad bűntudatot keltenünk az emberekben a modern munkarend miatt. Az ember egyszerűen nem arra lett teremtve, hogy naponta 10 órát mozdulatlanul üljön. A modern irodai élet csendesen tönkreteheti az ízületeinket. Nem azért, mert az emberek lusták, hanem mert a testünk a rendszeres, kis intenzitású mozgáshoz alkalmazkodott

- mondta Paul Lee.

Az izmokkal ellentétben a porc biológiailag egészen másképp működik.

A sebész kifejtette: „A porcnak nincs közvetlen vérellátása; az ízületi folyadékból táplálkozik. Ha egész nap mozdulatlanul ülünk, az a folyadék keringése lelassul. A porc inkább szivacshoz hasonlít, mint izomhoz. A mozgás segít az ízület összenyomásában és kinyújtásában, lehetővé téve a tápanyagok keringését.”

Ez azt jelenti, hogy az ízületek biológiai aktivitásuk és egészségük megőrzése érdekében nagyban függnek a rendszeres, kíméletes mozgástól. Lee professzor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az embereknek hirtelen fitneszfanatikusokká kell válniuk. Sok esetben már az is jelentős változást hozhat, ha napközben egyszerűen csak gyakrabban állunk fel.

Az ízületeink biológiailag a kíméletes mozgásra vannak tervezve. A rendszeres felállás segíthet a porcsejteknek friss tápanyagokkal és energiával „ellátni” őket

- tanácsolta Lee professzor.