Ma van a múzeumok világnapja: mutatunk is egy ehhez kapcsolódó programot

A múzeumi világnapot - vagy ahogy itthon hívjuk, a múzeumok világnapját - 1977-ben alapította a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM), és először 1978-ban ünnepelték meg. Célja, hogy felhívja a figyelmet a múzeumok közösségépítő, kulturális és értékmegőrző szerepére. Minden évben május 18-án tartják, és világszerte több tízezer intézmény csatlakozik hozzá. Az esemény központi üzenete, hogy a múzeumok a társadalmi fejlődés és a népek közötti megértés fontos eszközei. A nap alkalmából rendhagyó látogatások és egyedi szakmai programok várják a közönséget, például a Néprajzi Múzeumban.

Ezzel ünnepli a világnapot a Néprajzi Múzeum

Mivel 2026-ban hétfőre esik a múzeumok világnapja, vagyis az a nap, amikor Magyarországon a legtöbb múzeum hagyományosan zárva tart, a Néprajzi Múzeum ezúttal nyitott kapukkal várja a látogatókat: május 18-án 10 és 18 óra között mindenki saját tempójában fedezheti fel a múzeum kiállításait, történeteit és játékait. A látogatók pedig ezen a napon próbálhatják ki először a vadonatúj Múzeumi Kéktúra analóg, pecsétgyűjtő játékot is, de bejárhatják a több mint 3600 műtárgyat bemutató gyűjteményi kiállítást is, ahol tárgytörténetek, emberi sorsok és változó nézőpontok kerülnek egymás mellé. További részletek az eseményről itt olvashatók.

A SOTE gyermekklinikájának alapítója is május 18-án született

id. Bókay János gyermekgyógyász, egyetemi tanár 1822-ben született. Ő alapította a mai SOTE 1-es számú gyermekklinikáját, amelyet akkor még Stefánia Gyermekkórháznak hívtak. Emellett tanulmányokat írt a gyermeksebészet tárgyköréből, valamint a vörhenyről és a kanyaróról és részt vett az egészségügyi reformok kidolgozásában, illetve az orvosi közélet más területein kiemelkedő szerepe volt.

A gyufa magyar feltalálója is ezen a napon született

Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója 1817. május 18-án látta meg a napvilágot Nagylétán. Később a bécsi Politechnikumban tanult kémiát, ahol egyik professzorának kísérlete kapcsán jutott eszébe a hangtalan gyufa megoldása. A megvalósításig több év telt el, de 1836-ban végül szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát.