Ma van a múzeumok világnapja: mutatunk is egy ehhez kapcsolódó programot
1978 óta minden év május 18-án a múzeumok kerülnek a középpontba. Bár az idei Múzeumok Majálisa a hétvégén már lezajlott, a világnap alkalmából ma is lesz olyan kapcsolódó program, amin érdemes lehet részt venni.
A múzeumi világnapot - vagy ahogy itthon hívjuk, a múzeumok világnapját - 1977-ben alapította a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM), és először 1978-ban ünnepelték meg. Célja, hogy felhívja a figyelmet a múzeumok közösségépítő, kulturális és értékmegőrző szerepére. Minden évben május 18-án tartják, és világszerte több tízezer intézmény csatlakozik hozzá. Az esemény központi üzenete, hogy a múzeumok a társadalmi fejlődés és a népek közötti megértés fontos eszközei. A nap alkalmából rendhagyó látogatások és egyedi szakmai programok várják a közönséget, például a Néprajzi Múzeumban.
Ezzel ünnepli a világnapot a Néprajzi Múzeum
Mivel 2026-ban hétfőre esik a múzeumok világnapja, vagyis az a nap, amikor Magyarországon a legtöbb múzeum hagyományosan zárva tart, a Néprajzi Múzeum ezúttal nyitott kapukkal várja a látogatókat: május 18-án 10 és 18 óra között mindenki saját tempójában fedezheti fel a múzeum kiállításait, történeteit és játékait. A látogatók pedig ezen a napon próbálhatják ki először a vadonatúj Múzeumi Kéktúra analóg, pecsétgyűjtő játékot is, de bejárhatják a több mint 3600 műtárgyat bemutató gyűjteményi kiállítást is, ahol tárgytörténetek, emberi sorsok és változó nézőpontok kerülnek egymás mellé. További részletek az eseményről itt olvashatók.
A SOTE gyermekklinikájának alapítója is május 18-án született
id. Bókay János gyermekgyógyász, egyetemi tanár 1822-ben született. Ő alapította a mai SOTE 1-es számú gyermekklinikáját, amelyet akkor még Stefánia Gyermekkórháznak hívtak. Emellett tanulmányokat írt a gyermeksebészet tárgyköréből, valamint a vörhenyről és a kanyaróról és részt vett az egészségügyi reformok kidolgozásában, illetve az orvosi közélet más területein kiemelkedő szerepe volt.
A gyufa magyar feltalálója is ezen a napon született
Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója 1817. május 18-án látta meg a napvilágot Nagylétán. Később a bécsi Politechnikumban tanult kémiát, ahol egyik professzorának kísérlete kapcsán jutott eszébe a hangtalan gyufa megoldása. A megvalósításig több év telt el, de 1836-ban végül szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát.
Ma van az internet világnapja is
Az internet világnapja, amit szintén minden évben május 18-án ünnepelünk, a modern kor legfontosabb technológiai vívmánya előtt tiszteleg. Magyarországon 2002-ben tartották az első ehhez kapcsolódó rendezvényt azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a digitális írástudást és a világhálóban rejlő lehetőségeket. A nap fókuszában azóta már nemcsak a technikai fejlődés, hanem a digitális esélyegyenlőség és a biztonságos internethasználat is áll. Ez az ünnep emlékeztet minket arra, hogy az internet alapjaiban formálta át a kommunikációt, az oktatást és a gazdaságot, áthidalva a fizikai távolságokat.
Ezen a 4 helyszínen lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-18:00 óra között a Lurdy Házban (1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Ma sem lesz melegünk
A koponyeg.hu szerint hétfőn folytatódik a hűvös, borongós idő. Szórványosan további esők várhatók, miközben az északnyugati szél erős, olykor viharos lesz. Mindössze 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.
