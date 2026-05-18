Meghökkentő kijelentést tett az egykori CIA-kutató: négyféle űrlényt azonosítottak

Évtizedek óta foglalkoztatja az embereket a kérdés, hogy vajon valóban léteznek űrlények? Most egy korábbi, állítólag CIA-hoz köthető kutató olyan kijelentést tett, amely teljesen felrobbantotta az internetet. A szakember szerint az amerikai kormány már nem is egy, hanem négy különböző földönkívüli életformáról tudhat.

A kutató szerint az amerikai kormány kategorizálta a Földre érkezett űrlényeket Fotó: Pixabay.com

Igazi űrlények létezését titkolja el a kormány

A kijelentés Hal Puthoff nevéhez fűződik, aki korábban a titokzatos Fejlett Repülőgép-fegyverrendszer Alkalmazási Program tanácsadójaként dolgozott. A kutató a The Diary of a CEO című podcastban beszélt arról, hogy szerinte többféle idegen faj létezéséről is tudhatnak az amerikai hatóságok.

A 89 éves, Stanfordon végzett tudós ugyan nem részletezte pontosan, mely életformákról van szó, de az UFO-elméletek ismert kutatói már korábban is beszéltek az állítólagos kategóriákról. A beszámolók szerint négy különböző típust tartanak számon: a szürkéket, az északiakat, a hüllőket és a rovarszerű lényeket.

Az egyik legismertebb UFO-kutató, Eric Davis szerint ezek a lények mind humanoid formájúak, vagyis két karjuk és két lábuk van, azonban külsejük jelentősen eltér az emberekétől.

A legismertebbek talán a szürkék, akiket sok film és összeesküvés-elmélet is megidézett már: alacsony, szőrtelen lényekként írják le őket, hatalmas fekete szemekkel. Az északi idegenek ezzel szemben állítólag szinte teljesen emberinek néznek ki, csak éppen egy távoli bolygóról származhatnak.

A hüllők hasonló testfelépítésűek, azonban pikkelyes bőrük van, míg a legfélelmetesebbnek tartott rovarszerű lények állítólag hatalmas imádkozó sáskákra emlékeztetnek.

Az UFO-kkal és földönkívüliekkel kapcsolatos elméletek az elmúlt években újra hatalmas figyelmet kaptak, főleg azután, hogy az amerikai kormány több korábban titkosított dokumentumot is nyilvánosságra hozott az azonosítatlan légi jelenségekről. Ennek ellenére továbbra sincs hivatalos bizonyíték arra, hogy a Földön kívüli intelligens élet valóban kapcsolatba lépett volna az emberiséggel - írja az Unilad.