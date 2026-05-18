Erre nem számítottunk: hatalmas fordulatot vesz az időjárás

Az elmúlt napok borongós, esős időjárása után sokakat foglalkoztat, vajon végre megérkezik-e a felmelegedés a hét elején. A friss előrejelzések szerint valóban enyhébb, kellemesebb idő várható, azonban a csapadékos időszaknak még nincs teljesen vége, így továbbra is számítani kell esőre és záporokra az ország több részén.

Kis ideig marad a csapadékos időjárás

Hétfőn nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, azonban az északkeleti országrészben még a déli órákig borongós, szürke idő maradhat, helyenként záporokkal. Az eleinte élénk északnyugati szél délutánra fokozatosan veszít erejéből. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.

Kedden a reggeli párás, ködös foltok gyorsan eltűnnek, ezt követően pedig több órára kisüt a nap. A napsütést gomolyfelhők zavarhatják meg, de csak minimális az esélye egy-egy futó zápornak. A nappali felmelegedés tovább erősödik, délután már 20–23 fokot is mérhetünk.

Szerdán is kellemes időre van kilátás. Sok napsütés várható, időnként gomolyfelhőkkel az égen, de csapadékra nem kell számítani. Az északi szél többfelé megerősödhet, ennek ellenére a hőmérséklet igazán barátságosan alakul, délután 20 és 25 fok közötti értékek várhatók - írja a köpönyeg.hu.