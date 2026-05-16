Kiadós esőre számíthatunk – így alakul az időjárás a hétvégén

Szombat délutántól egyre többfelé eredhet el az eső országszerte. A szél is felerősödik, azonban a hőmérséklet nem esik 20 fok alá. A Köpönyeg szerint azonban időjárás vasárnapra még borongósabbá válhat, kiadós esőre számíthatunk vasárnap is.

Időjárás előrejelzés

Szombat

Többnyire erősen felhős, vagy borult idő várható. A nap első felében főként a Dunántúlon és a Duna-Tisza-közén fordulhat elő csapadék, majd délutántól országszerte egyre többfelé eredhet el az eső, zápor, zivatar. Beágyazott zivatarok is lehetnek. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az északnyugatira forduló szél egyre inkább megerősödik. A maximumok továbbra is 20-21 fok körül alakulnak.

Vasárnap

Borongós, csapadékos idő körvonalazódik, sokfelé tartós, kiadós esővel és záporokkal. Egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megerősödik. A legtöbb csapadék a középső tájakon eshet. A legmagasabb hőmérséklet már csak 13 és 21 fok között valószínű.