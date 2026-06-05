Elesett a 81-es főút, tömegkarambol történt
Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
Összeütközött három személygépkocsi, köztük egy utánfutót vontató jármű, Győrben, a Fehérvári úton, azaz a 81-es főúton, az Erfurti út közelében. A műszaki mentést végző győri hivatásos tűzoltók egy embert kisegítettek az egyik autóból, és áramtalanították két gépkocsit. Az érintett útszakaszon Győr felé egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
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