Most érkezett: brutális baleset történt a magyar autópályán, tűz és roncsok mindenfelé

Több álló munkagépnek hajtott neki egy kamion az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban pénteken kora reggel. A brutális balesetet okozó jármű összetolta a gépeket, majd kigyulladt a fülkéje, és a tűz a rakományára is átterjedt. A helyszínre kiérkezett győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a lángokat, amelyek továbbterjedését már megakadályozták.

Brutális balesethez rohantak a tűzoltók péntek reggel az M1-esen (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Brutális balesettel indult a péntek

Az érintett pályaszakaszon a Hegyeshalom irányába tartó forgalmat megállították, a füstképződés miatt a Budapest felé vezető oldalon lassan halad a közlekedés. A munkagépeket nem használták, a baleset bekövetkezése idejében nem történt munkavégzés az adott munkaterületen – írta a katasztrófavédelem 2026. június 12-én, reggel negyed hatkor.

A rendőrség tájékoztatása szerint a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.