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Most érkezett: brutális baleset történt a magyar autópályán, tűz és roncsok mindenfelé

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Több munkagépet is összetört a jármű, ami végül kigyulladt. A brutális balesethez a győri hivatásos tűzoltók rohantak menteni.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 06:23
Módosítva: 2026.06.12. 06:56
M1-es autópálya baleset katasztrófavédelem

Több álló munkagépnek hajtott neki egy kamion az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban pénteken kora reggel. A brutális balesetet okozó jármű összetolta a gépeket, majd kigyulladt a fülkéje, és a tűz a rakományára is átterjedt. A helyszínre kiérkezett győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a lángokat, amelyek továbbterjedését már megakadályozták. 

Brutális balesethez rohantak a tűzoltók péntek reggel az M1-esen
Brutális balesethez rohantak a tűzoltók péntek reggel az M1-esen (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Brutális balesettel indult a péntek

Az érintett pályaszakaszon a Hegyeshalom irányába tartó forgalmat megállították, a füstképződés miatt a Budapest felé vezető oldalon lassan halad a közlekedés. A munkagépeket nem használták, a baleset bekövetkezése idejében nem történt munkavégzés az adott munkaterületen – írta a katasztrófavédelem 2026. június 12-én, reggel negyed hatkor.

A rendőrség tájékoztatása szerint a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

 

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