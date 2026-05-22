Szemből érkezett az autós, pillanatokon múlt a tragédia - Videó!

Sokkoló felvételeken a balesetek pillanatai

Veszprém

A Budapesti Autósok által közzétett videón az első eset Veszprémnél, a 82-es úton történt, a Tesco közelében. A lap olvasója éppen Budapest irányába haladt, amikor egy szemből érkező autó hirtelen felé sodródott – írja a Budapesti Autósok Közössége.

„Budapest felé haladtam, amikor szemből felém sodródott egy autó. Még időben észrevettem, és ennek köszönhetően nem csapódott belém. Szerencse, hogy nem borult, mert akkor biztos kapok belőle” – írta a beküldő.

M1-es autópálya

Egy másik eset az M1-esen történt, a Budapest felé vezető oldalon, a Pátyi felhajtó után lévő építési területnél.

„M1-es autópálya Budapest irányába, a Pátyi felhajtó után, egy Tesla az építési területén előzi meg a sort, veszélyeztetve ezzel az ott dolgozók testi épségét” – írta egy másik olvasó. Az autópályás munkaterületeken különösen fontos a szabályok szigorú betartása, hiszen az ott dolgozók közvetlen veszélyben lehetnek. Az ilyen munkavégzésre kijelölt zónák nem az előzés helyei, hanem olyan területek, ahol akár tragédiák is történhetnek a felelőtlen sofőrök miatt – tették hozzá.

Eger

A harmadik eset Eger és Egerszalók között történt. Egy olvasó szerint az útfelület marásához kiszórt finom porba egy szemből érkező autó nagy sebességgel hajtott bele, ami rendkívül veszélyessé tette a közlekedést. Mindez 2026. május 15-én történt.

„Az út marásához kiszórt finom porba egy szemből érkező autó nagy sebességgel belehajtott, és a felvert por miatt nullára csökkent a látótávolság” – írta a beküldő. Az ilyen helyzetek közepette a látótávolság hirtelen megszűnése az egyik legveszélyesebb tényező, amely komoly balesethez vezethetett volna – jegyezték meg.

A videó önmagáért beszél: