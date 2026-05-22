Ez nem jött be - Vízbe kötött ki a Tesla a meggondolatlan sofőr miatt - Videó

A jármű egy funkcióját akarta kipróbálni. A Tesla nem úgy viselkedett, ahogy azt a sofőr várta volna.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 08:30
Tesla Cybertruck rendőrség tűzoltó

Egy Tesla került bajba egy félreértelmezett funkció miatt. Az autót a sofőrje vízbe hajtotta, ahonnan már nem tudott kijönni. A jármű vezetőjét több vádpontban is bűnösnek találták.

A Tesla egyik funckiúját akarta kipróbálni a sofőr, de nem sült el úgy, ahogy tervezte
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Tesla Cybertruckot kellett kimenteni egy tóból

Nem mindennapi eset történt az amerikai Texas államban azután, hogy egy Tesla Cybertruck egy tóban kötött ki május 18-án. Az esethez a helyi rendőrséget és a tűzoltóság víziegységét is riasztani kellett.

A hatóságok közlése szerint a jármű sofőrje szándékosan hajtott a tóba azzal a céllal, hogy kipróbálja az autó úgynevezett “Wade” módját, azonban az autó a vízbeérés után röviddel működésképtelenné vált. A járműben utazók elhagyták az autót, a sofőrt a helyszínen letartóztatták. 

A sofőr behajtott a tóba, hogy használja a ‘Wade Mode’ funkciót, azonban a jármű leállt. Az utasok elhagyták az autót, a sofőrt pedig őrizetbe vettük.

– közölte a rendőrség.

A Wade mód legfeljebb 81 centiméteres vízmagasságig használható, és minél előbb sekélyebb vízbe vagy szárazföldre kell visszatérni. A Tesla hangsúlyozza, hogy a sofőr felelőssége felmérni a víz mélységét, és a garancia nem terjed ki a vízbehajtásból eredő károkra.

Sekély vízhez találták ki a funkciót

A helyi beszámolók szerint egy csónaklehajtón keresztül hajtott a sofőr vízbe, ahol az autó hamar felmondta a szolgálatot, ezután pedig részben elsüllyedt. A jármű sofőrje ellen több vádpontban is indítottak eljárást, többek között tiltott területen történő járműhasználat, érvényes hajóregisztráció hiánya és vízbiztonsági szabályok megsértése miatt.

A Wade funkció eredetileg arra szolgál, hogy a jármű hasmagasságát növelve biztonságosabban tudjon átkelni sekélyebb vízen. A funkció nem használható tavakba hajtáshoz. Az eset rávilágít, hogy a funkció félreértelmezése milyen következményekkel járhat.

Az eset tanulsága egyszerű: az autók nem vízi járművek, és még a legmodernebb technológia sem helyettesíti a józan észt.

 

(via LADbible)

