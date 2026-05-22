Ez nem jött be - Vízbe kötött ki a Tesla a meggondolatlan sofőr miatt - Videó
A jármű egy funkcióját akarta kipróbálni. A Tesla nem úgy viselkedett, ahogy azt a sofőr várta volna.
Egy Tesla került bajba egy félreértelmezett funkció miatt. Az autót a sofőrje vízbe hajtotta, ahonnan már nem tudott kijönni. A jármű vezetőjét több vádpontban is bűnösnek találták.
Tesla Cybertruckot kellett kimenteni egy tóból
Nem mindennapi eset történt az amerikai Texas államban azután, hogy egy Tesla Cybertruck egy tóban kötött ki május 18-án. Az esethez a helyi rendőrséget és a tűzoltóság víziegységét is riasztani kellett.
A hatóságok közlése szerint a jármű sofőrje szándékosan hajtott a tóba azzal a céllal, hogy kipróbálja az autó úgynevezett “Wade” módját, azonban az autó a vízbeérés után röviddel működésképtelenné vált. A járműben utazók elhagyták az autót, a sofőrt a helyszínen letartóztatták.
A sofőr behajtott a tóba, hogy használja a ‘Wade Mode’ funkciót, azonban a jármű leállt. Az utasok elhagyták az autót, a sofőrt pedig őrizetbe vettük.
– közölte a rendőrség.
A Wade mód legfeljebb 81 centiméteres vízmagasságig használható, és minél előbb sekélyebb vízbe vagy szárazföldre kell visszatérni. A Tesla hangsúlyozza, hogy a sofőr felelőssége felmérni a víz mélységét, és a garancia nem terjed ki a vízbehajtásból eredő károkra.
Sekély vízhez találták ki a funkciót
A helyi beszámolók szerint egy csónaklehajtón keresztül hajtott a sofőr vízbe, ahol az autó hamar felmondta a szolgálatot, ezután pedig részben elsüllyedt. A jármű sofőrje ellen több vádpontban is indítottak eljárást, többek között tiltott területen történő járműhasználat, érvényes hajóregisztráció hiánya és vízbiztonsági szabályok megsértése miatt.
A Wade funkció eredetileg arra szolgál, hogy a jármű hasmagasságát növelve biztonságosabban tudjon átkelni sekélyebb vízen. A funkció nem használható tavakba hajtáshoz. Az eset rávilágít, hogy a funkció félreértelmezése milyen következményekkel járhat.
Az eset tanulsága egyszerű: az autók nem vízi járművek, és még a legmodernebb technológia sem helyettesíti a józan észt.
(via LADbible)
