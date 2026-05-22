"Nem látjuk, hogyan segíthetne ez bármin is" - Kiakadtak Madeleine McCann szülei az engedély nélküli dokumentumfilm miatt
19 éve keresik a lányukat. Madeleine McCann szülei most csalódott hangvételű nyilatkozatot hoztak nyilvánosságra.
Az ügy, ami bejárta a világot. Madeleine McCann még 19 évvel ezelőtt tűnt el, azonban a rejtély még mindig nem oldódott meg a gyönyörű kislány ügyében. Szülei, Gerry és Kate McCann most új közleményt adtak ki; egy frissen bemutatott televíziós feldolgozás váltott ki belőlük a csalódottságot.
Madeleine McCann szülei is gyanúsítottak voltak az eltűnése ügyében
Az elmúlt évek nyomozása során a hatóságok látókörébe került egy német származású férfi, aki egyéb, nem kapcsolódó szexuális bűncselekmények miatt már ült börtönben. Christian Brueckner még mindig a fő gyanúsított Madeleine eltűnésének ügyében, Bruecknek jelenleg Braunschweig városában él.
Az eltűnés
Amikor a kis Madeleine eltűnt szülei egy közeli étteremben vacsoráztak a barátaikkal, addig Madeleine és két fiatalabb testvére egyedül tartózkodtak a szálláson. Kate este 10 órakor tért vissza, hogy megnézze a gyerekeit, de addigra Madeleine nem volt a szobában. A kislány eltűnésének kapcsán a londoni Metropolitan rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy a kislányt nem sokkal azelőtt vihették el.
A portugál rendőrség ezzel szemben 2007 és 2008 között a szülőket is gyanúsítottként kezelte, ezt az időszakot emelte újra reflektorfénybe a brit Channel 5 egy dokudráma kapcsán. A műsorban Kate McCann kihallgatását és a vele szembeni gyanúsítotti bánásmódot mutatják be.
Nem adtak beleegyezést a műsor elkészüléséhez
A műsorral kapcsolatban a család közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy az ilyen jelleg műsorok kivétel nélkül negatív hatással van a családra. „Köszönjük mindenkinek, aki ebben a hónapban támogatást és kedvességet mutatott. A május sosem könnyű időszak számunkra. Ilyenkor a hónap vége felé általában már egy kicsit könnyebbnek érezzük magunkat. Csalódottak vagyunk amiatt, hogy egy ilyen Channel 5-ös ‘dokudráma’ adásba kerül.” – áll a család által kiadott nyilatkozatban. Kiemelték, hogy a család nem adott beleegyezést a műsor elkészítéséhez, illetve nem is kereste meg a csatorna őket az elkészítéssel kapcsolatban. „Nem látjuk, hogyan segíthetne ez bármin is” – fogalmaztak.
Madeleine eltűnésének 19. évfordulója május 3-án volt, a szülők akkor is kijelentették, hogy nem adják fel lányuk keresését.
Továbbra is rendkívül hálásak vagyunk minden támogatásért, amit barátoktól, családtagoktól, ismerősöktől és ismeretlenektől kapunk, valamint a rendőrség és a hatóságok kitartó munkájáért
– írták.
Az úgynevezett Operation Grange nyomozás kapcsán a rendőrség bejelentette, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a főgyanúsítottat, Bruecknert még Madeleine eltűnésének 20. évfordulója előtt az Egyesült Királyságban állítsák bíróság elé. – olvasható az Unilad cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre