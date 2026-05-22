"Nem látjuk, hogyan segíthetne ez bármin is" - Kiakadtak Madeleine McCann szülei az engedély nélküli dokumentumfilm miatt

Az ügy, ami bejárta a világot. Madeleine McCann még 19 évvel ezelőtt tűnt el, azonban a rejtély még mindig nem oldódott meg a gyönyörű kislány ügyében. Szülei, Gerry és Kate McCann most új közleményt adtak ki; egy frissen bemutatott televíziós feldolgozás váltott ki belőlük a csalódottságot.

Madeleine McCann ügyében dokumentumfilmet készítettek, ezzel kapcsolatban fejezték ki csalódottságukat a szülők

Madeleine McCann szülei is gyanúsítottak voltak az eltűnése ügyében

Az elmúlt évek nyomozása során a hatóságok látókörébe került egy német származású férfi, aki egyéb, nem kapcsolódó szexuális bűncselekmények miatt már ült börtönben. Christian Brueckner még mindig a fő gyanúsított Madeleine eltűnésének ügyében, Bruecknek jelenleg Braunschweig városában él.

Az eltűnés

Amikor a kis Madeleine eltűnt szülei egy közeli étteremben vacsoráztak a barátaikkal, addig Madeleine és két fiatalabb testvére egyedül tartózkodtak a szálláson. Kate este 10 órakor tért vissza, hogy megnézze a gyerekeit, de addigra Madeleine nem volt a szobában. A kislány eltűnésének kapcsán a londoni Metropolitan rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy a kislányt nem sokkal azelőtt vihették el.

A portugál rendőrség ezzel szemben 2007 és 2008 között a szülőket is gyanúsítottként kezelte, ezt az időszakot emelte újra reflektorfénybe a brit Channel 5 egy dokudráma kapcsán. A műsorban Kate McCann kihallgatását és a vele szembeni gyanúsítotti bánásmódot mutatják be.

Nem adtak beleegyezést a műsor elkészüléséhez

A műsorral kapcsolatban a család közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy az ilyen jelleg műsorok kivétel nélkül negatív hatással van a családra. „Köszönjük mindenkinek, aki ebben a hónapban támogatást és kedvességet mutatott. A május sosem könnyű időszak számunkra. Ilyenkor a hónap vége felé általában már egy kicsit könnyebbnek érezzük magunkat. Csalódottak vagyunk amiatt, hogy egy ilyen Channel 5-ös ‘dokudráma’ adásba kerül.” – áll a család által kiadott nyilatkozatban. Kiemelték, hogy a család nem adott beleegyezést a műsor elkészítéséhez, illetve nem is kereste meg a csatorna őket az elkészítéssel kapcsolatban. „Nem látjuk, hogyan segíthetne ez bármin is” – fogalmaztak.