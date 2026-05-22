RETRO RÁDIÓ

"Nem látjuk, hogyan segíthetne ez bármin is" - Kiakadtak Madeleine McCann szülei az engedély nélküli dokumentumfilm miatt

19 éve keresik a lányukat. Madeleine McCann szülei most csalódott hangvételű nyilatkozatot hoztak nyilvánosságra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 09:00
Madeleine McCann Eltűnt gyermekek nyilatkozat

Az ügy, ami bejárta a világot. Madeleine McCann még 19 évvel ezelőtt tűnt el, azonban a rejtély még mindig nem oldódott meg a gyönyörű kislány ügyében. Szülei, Gerry és Kate McCann most új közleményt adtak ki; egy frissen bemutatott televíziós feldolgozás váltott ki belőlük a csalódottságot.

Madeleine McCann ügyében dokumentumfilmet készítettek, ezzel kapcsolatban fejezték ki csalódottságukat a szülők
Madeleine McCann ügyében dokumentumfilmet készítettek, ezzel kapcsolatban fejezték ki csalódottságukat a szülők
Fotó: AFP

Madeleine McCann szülei is gyanúsítottak voltak az eltűnése ügyében

Az elmúlt évek nyomozása során a hatóságok látókörébe került egy német származású férfi, aki egyéb, nem kapcsolódó szexuális bűncselekmények miatt már ült börtönben. Christian Brueckner még mindig a fő gyanúsított Madeleine eltűnésének ügyében, Bruecknek jelenleg Braunschweig városában él.

Az eltűnés

Amikor a kis Madeleine eltűnt szülei egy közeli étteremben vacsoráztak a barátaikkal, addig Madeleine és két fiatalabb testvére egyedül tartózkodtak a szálláson. Kate este 10 órakor tért vissza, hogy megnézze a gyerekeit, de addigra Madeleine nem volt a szobában. A kislány eltűnésének kapcsán a londoni Metropolitan rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy a kislányt nem sokkal azelőtt vihették el.

A portugál rendőrség ezzel szemben 2007 és 2008 között a szülőket is gyanúsítottként kezelte, ezt az időszakot emelte újra reflektorfénybe a brit Channel 5 egy dokudráma kapcsán. A műsorban Kate McCann kihallgatását és a vele szembeni gyanúsítotti bánásmódot mutatják be.

Nem adtak beleegyezést a műsor elkészüléséhez

A műsorral kapcsolatban a család közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy az ilyen jelleg műsorok kivétel nélkül negatív hatással van a családra. „Köszönjük mindenkinek, aki ebben a hónapban támogatást és kedvességet mutatott. A május sosem könnyű időszak számunkra. Ilyenkor a hónap vége felé általában már egy kicsit könnyebbnek érezzük magunkat. Csalódottak vagyunk amiatt, hogy egy ilyen Channel 5-ös ‘dokudráma’ adásba kerül.” – áll a család által kiadott nyilatkozatban. Kiemelték, hogy a család nem adott beleegyezést a műsor elkészítéséhez, illetve nem is kereste meg a csatorna őket az elkészítéssel kapcsolatban.  „Nem látjuk, hogyan segíthetne ez bármin is” – fogalmaztak.

Madeleine eltűnésének 19. évfordulója május 3-án volt, a szülők akkor is kijelentették, hogy nem adják fel lányuk keresését. 

Továbbra is rendkívül hálásak vagyunk minden támogatásért, amit barátoktól, családtagoktól, ismerősöktől és ismeretlenektől kapunk, valamint a rendőrség és a hatóságok kitartó munkájáért

– írták.

Az úgynevezett Operation Grange nyomozás kapcsán a rendőrség bejelentette, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a főgyanúsítottat, Bruecknert még Madeleine eltűnésének 20. évfordulója előtt az Egyesült Királyságban állítsák bíróság elé. – olvasható az Unilad cikkében.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu