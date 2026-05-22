Több mint kétmillió hamis cigarettásdobozt foglalt le a NAV
Megdöbbentő, mit rejtett a bolgár kamion. Cigarettásdobozokat és filterpapírt is találtak a rakományban.
Tizenhat raklapnyi hamis cigarettásdobozt találtak egy bolgár kamionban, amelyet az M7-es autópályán ellenőriztek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.
A közlemény szerint a Bulgáriából Olaszországba tartó járműszerelvény a fuvarokmányok szerint 28 raklap zoknit és más terméket szállított.
Az ellenőrzésen kiderült, hogy az ismert márkajelzéssel ellátott zoknik mind hamisak voltak, ráadásul 16 raklapon, 512 kartondobozban összesen 2 048 000 Marlboro feliratú cigarettásdobozt találtak, valamint 243 tekercs cigaretta-filterpapír is előkerült.
A pénzügyőrök a teljes rakományt lefoglalták. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás - áll a közleményben.
