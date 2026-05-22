Kikötőkben és gyümölcsösökben fosztogattak a kalocsai tolvajok

A kalocsai rendőrök őrizetbe vették azt a két 24 éves és egy 34 éves tolvajt, akik néhány nap alatt több településen lopássorozatot követtek el.

Több településen csaptak le ugyanazok a tolvajok

Az első bejelentések az ordasi hajókikötő környékéről érkeztek. Ismeretlenek egy kikötött ladikról leszerelték a csónakmotort, egy másikból pedig az üzemanyagtankot és a tartalék üzemanyagtartályt vitték el a benne lévő benzinnel együtt. Nem sokkal később egy Duna-parti telekre is betörtek: átvágták a kerítést, majd gázpalackot, -rezsót és két halászhálót zsákmányoltak a lakóhajóból.

A lopássorozattal azonban nem álltak le. Foktőn egy parkoló autóból vágták ki a katalizátort, emellett elektromos ablakkapcsolók, hangszórók és rádiók is eltűntek. Dunapatajon pedig egy gyümölcsösben álló teherautó kipufogórendszerét és katalizátorát szerelték le, valamint egy traktor akkumulátorát is elvitték, írja a Police.hu.

A hasonló módszerek alapján a kalocsai nyomozók hamar összekötötték az ügyeket és rövid idő alatt azonosították az elkövetőket: két 24 éves és egy 34 éves férfit. A rendőrök lecsaptak rájuk, otthonaik átkutatásakor pedig megtaláltak több ellopott tárgyat, amelyeket visszaadtak a tulajdonosoknak.

Többrendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a három férfit. Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.