Most érkezett: szirénázva rohantak oltani, emberéletet követelt a háztűz
Egy családi ház fürdőszobájában csaptak fel a lángok. Halált okozott a háztűz.
Egy kétszáz négyzetméteres családi ház fürdőszobájában keletkezett tűz kedden délután Mátészalkán, a Budai Nagy Antal utcában, a fürdőszobában kerékpár-akkumulátor és ruhaneműk égtek. A háztűz keletkezésekor egy idős férfi tartózkodott, hozzátartozója hívta a tűzoltókat.
Halált okozott a háztűz Mátészalkán
Az egység kiérkezésekor már nem volt tűz, a tűzzel érintett helyiségben megtalálták az ott lakó embert, ám az életén már nem lehetett segíteni. Nem zárható ki, hogy a tüzet a zárlatos akkumulátor okozta, de a pontos keletkezési okot és körülményeket a katasztrófavédelem vizsgálja – közölte a katasztrófavédelem.
Már kis kiterjedésű tűz esetén is sűrű füst keletkezhet, amely füstmérgezést okozhat. Az ilyen esetek esetére hasznos lehet egy tűzoltó készülék, azonban csak akkor kezdjük el oltani, ha a saját testi épségünket nem veszélyeztetjük, majd a lakást elhagyva hívjuk a 112-t – tanácsolják.
