Most érkezett: szirénázva rohantak oltani, emberéletet követelt a háztűz

Egy kétszáz négyzetméteres családi ház fürdőszobájában keletkezett tűz kedden délután Mátészalkán, a Budai Nagy Antal utcában, a fürdőszobában kerékpár-akkumulátor és ruhaneműk égtek. A háztűz keletkezésekor egy idős férfi tartózkodott, hozzátartozója hívta a tűzoltókat.

Halált okozott a háztűz kedden (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Halált okozott a háztűz Mátészalkán

Az egység kiérkezésekor már nem volt tűz, a tűzzel érintett helyiségben megtalálták az ott lakó embert, ám az életén már nem lehetett segíteni. Nem zárható ki, hogy a tüzet a zárlatos akkumulátor okozta, de a pontos keletkezési okot és körülményeket a katasztrófavédelem vizsgálja – közölte a katasztrófavédelem.