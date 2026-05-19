Most érkezett: szirénázva rohantak oltani, emberéletet követelt a háztűz

Egy családi ház fürdőszobájában csaptak fel a lángok. Halált okozott a háztűz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.19. 17:30
Módosítva: 2026.05.19. 17:36
Egy kétszáz négyzetméteres családi ház fürdőszobájában keletkezett tűz kedden délután Mátészalkán, a Budai Nagy Antal utcában, a fürdőszobában kerékpár-akkumulátor és ruhaneműk égtek. A háztűz keletkezésekor egy idős férfi tartózkodott, hozzátartozója hívta a tűzoltókat.

Halált okozott a háztűz kedden (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Az egység kiérkezésekor már nem volt tűz, a tűzzel érintett helyiségben megtalálták az ott lakó embert, ám az életén már nem lehetett segíteni. Nem zárható ki, hogy a tüzet a zárlatos akkumulátor okozta, de a pontos keletkezési okot és körülményeket a katasztrófavédelem vizsgálja – közölte a katasztrófavédelem.

Már kis kiterjedésű tűz esetén is sűrű füst keletkezhet, amely füstmérgezést okozhat. Az ilyen esetek esetére hasznos lehet egy tűzoltó készülék, azonban csak akkor kezdjük el oltani, ha a saját testi épségünket nem veszélyeztetjük, majd a lakást elhagyva hívjuk a 112-t – tanácsolják.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
