Kerekesszékbe került a daganattal küzdő Brájen

A kis Brájen egész életét megkeserítő fordulata egy egyszerű fogfájással indult. Ezután az egész család és Brájen élete is megváltozott a daganat miatt.

Brájen kerekesszékbe kényszerült, lebénult a daganata miatt / Fotó: SIRAPHOL S. / Freepik

Hamar kiderült, hogy nem fogfájásról van szó, hanem Burrkit limfóma nevű, rosszindulatú daganatról, amely szinte a kisfiú egész testében, többek között az arca jobb oldalán, a fején, a bordák között és a testében lévő számos nyirokcsomóban, de főként egy csecsemőfej nagyságú méretű a májban, és a gerincén elég nagy terjedelemben van jelen.

Gerincműtétre volt szüksége és azóta a kisfiú mellkas vonalától lefelé nem érez semmit. Deréktól lefelé lebénult, ezért kerekesszékbe kényszerült és 24 órás felügyeletet igényel.

Brájen már túl van a kezeléseken, de sajnos még mindig rendszeres kontrollra és MR vizsgálatokra kell hordani a Budapesti Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai Gyermekklinikájára. Ezek a vizsgálatok és utazások jelentős anyagi terhet jelentenek a családnak, mivel Brájenen kívül még 5 kiskorú gyermekük van.

„Jelenleg én is kórházba kerültem vastagbélgyulladással, ami tovább nehezíti a helyzetünket. A család anyagi bevétele szinte megszűnt, így még nagyobb szükségünk van a segítségre” – kért segítséget Brájen édesapja.

Ha segíteni szeretnéd Brájent és nagy családját, azt a Remény Alapítványon keresztül teheted meg.