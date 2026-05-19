Kiderült, mennyit keresnek a magyar válogatott sztárjai: Szoboszlai minden hónapban vehetne magának két luxuslakást

Korábban kiderült, mennyit keresnek az Amerikában futballozó magyar játékosok, most pedig az is napvilágra került, hogyan alakulnak a magyar válogatott focisták fizetései. Nem okoz különösebb meglepetést, hogy a Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik vezeti a listát, mögötte pedig az RB Leipzig két játékosa, Orbán Willi és Gulácsi Péter következik a rangsorban.

Fotó: Tumbász Hédi

Bár a futballvilágban jellemzően csak bruttó összegek érhetők el, a magyar válogatott focisták fizetései így is komoly számokat mutatnak. A lista élén a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik áll, aki a Capology adatai szerint évente 6,2 millió fontot, vagyis közel 2,9 milliárd forintot keres a Liverpool játékosaként. A középpályás ráadásul hamarosan még nagyobb fizetésnek örülhet, hiszen klubja szerződéshosszabbításra készül, ami jelentős béremeléssel járhat.

A rangsorban továbbra is Szoboszlai korábbi lipcsei csapattársai következnek: Orbán Willi és Gulácsi Péter holtversenyben állnak a második helyen, éves szinten 2,7 milliárd forint körüli fizetéssel. Közvetlenül mögöttük érkezik Kerkez Milos, aki már az 1,9 milliárd forintos határt súrolja, és ezzel megelőzte a Galatasaray játékosát, Sallai Rolandot is, aki 1,4 milliárd forintot keres.

Az élmezőny mögött sincs ok panaszra: a Bournemouth futballistája, Tóth Alex évi 885 millió forintot vihet haza, míg az AEK Athénnal bajnoki címet ünneplő Varga Barnabás 540 millió forintot keres évente. A toplistán szerepel még Dárdai Márton, Tóth Balázs és Nikitscher Tamás is, akik szintén százmilliós nagyságrendű fizetéssel rendelkeznek külföldi klubjaiknál.

Szoboszlai Dominik a fizetéséből havonta vehetne két darab Porsche 911 Turbo S-t vagy két budapesti luxuslakást. De körülbelül 370 darab Apple iPhone 16 Pro Max, vagy több mint 1100 darab PlayStation 5 is kijönne a havi béréből. Sőt, a kedvenc gyorséttermi menüjéből nagyjából 69 ezer darabot rendelhetne minden hónapban.

A magyar válogatott futballisták fizetéseinek élmezőnye: