Kiderült, mennyit keresnek a magyar válogatott sztárjai: Szoboszlai minden hónapban vehetne magának két luxuslakást
Szoboszlai Dominik az élen. Kiderült, mennyi a magyar válogatott focisták fizetése.
Korábban kiderült, mennyit keresnek az Amerikában futballozó magyar játékosok, most pedig az is napvilágra került, hogyan alakulnak a magyar válogatott focisták fizetései. Nem okoz különösebb meglepetést, hogy a Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik vezeti a listát, mögötte pedig az RB Leipzig két játékosa, Orbán Willi és Gulácsi Péter következik a rangsorban.
Bár a futballvilágban jellemzően csak bruttó összegek érhetők el, a magyar válogatott focisták fizetései így is komoly számokat mutatnak. A lista élén a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik áll, aki a Capology adatai szerint évente 6,2 millió fontot, vagyis közel 2,9 milliárd forintot keres a Liverpool játékosaként. A középpályás ráadásul hamarosan még nagyobb fizetésnek örülhet, hiszen klubja szerződéshosszabbításra készül, ami jelentős béremeléssel járhat.
A rangsorban továbbra is Szoboszlai korábbi lipcsei csapattársai következnek: Orbán Willi és Gulácsi Péter holtversenyben állnak a második helyen, éves szinten 2,7 milliárd forint körüli fizetéssel. Közvetlenül mögöttük érkezik Kerkez Milos, aki már az 1,9 milliárd forintos határt súrolja, és ezzel megelőzte a Galatasaray játékosát, Sallai Rolandot is, aki 1,4 milliárd forintot keres.
Az élmezőny mögött sincs ok panaszra: a Bournemouth futballistája, Tóth Alex évi 885 millió forintot vihet haza, míg az AEK Athénnal bajnoki címet ünneplő Varga Barnabás 540 millió forintot keres évente. A toplistán szerepel még Dárdai Márton, Tóth Balázs és Nikitscher Tamás is, akik szintén százmilliós nagyságrendű fizetéssel rendelkeznek külföldi klubjaiknál.
Szoboszlai Dominik a fizetéséből havonta vehetne két darab Porsche 911 Turbo S-t vagy két budapesti luxuslakást. De körülbelül 370 darab Apple iPhone 16 Pro Max, vagy több mint 1100 darab PlayStation 5 is kijönne a havi béréből. Sőt, a kedvenc gyorséttermi menüjéből nagyjából 69 ezer darabot rendelhetne minden hónapban.
A magyar válogatott futballisták fizetéseinek élmezőnye:
1. Szoboszlai Dominik (Liverpool) 2,9 milliárd Ft évente
2. Willi Orbán (RB Leipzig) 2,7 milliárd Ft
3. Gulácsi Péter (RB Leipzig) 2,7 milliárd Ft
4. Kerkez Milos (Liverpool) 1,9 milliárd Ft
5. Sallai Roland (Galatasaray) 1,4 milliárd Ft
6. Tóth Alex (Bournemouth) 885 millió Ft
7. Varga Barnabás (AEK Athén) 540 millió Ft
8. Dárdai Márton (Hertha BSC) 341 millió Ft
9. Tóth Balázs (Blackburn Rovers) 214 millió Ft
10. Nikitscher Tamás (Rio Ave) 136 millió Ft
