Kiderült! Ez a mai napig összeköti Gór Nagy Máriát és Tahi Tóth Lászlót
Van az életében valami, ami mindig az elhunyt színészre emlékezteti. Gór Nagy Mária és Tahi Tóth László jól ismerték egymást, barátok voltak.
Egy ideje már tudatosan a háttérbe vonult Gór Nagy Mária. A legendás Színitanoda alapítója ritkán ad interjút, most azonban kivételt tett. Őszintén, a tőle megszokott kirobbanó energiával és humorral mesélt arról, mi tartja őt a mai napig hihetetlenül fitten és épen.
Gór Nagy Mária színésznőt a torna tartja fitten
Sokan megirigyelhetnék azt a fizikai állapotot és vitalitást, amivel a művésznő a mindennapjait éli. Mint mondja, a titka a mai napig a rendszeres mozgás, és egy olyan rituálé, ami immár fél évszázada az élete része, és amely elszakíthatatlanul összeköti őt a néhai Tahi Tóth Lászlóval.
"Jól vagyok, a mindennapjaim jól telnek” – mesélte kirobbanó jókedvvel a művésznő.
Nagyjából ötven éve a sportuszodában kezdtem a művésztornát. Van egy tornaszakosztálya, aminek az alapításánál anno én is közreműködtem még a Tahi Tóth Lacival.
Heti 3 alkalommal sportol
Gór Nagy Mária számára a sport nem csupán kötelesség, hanem az öröm forrása is, ami a mindennapi pörgéshez adja meg az alaphangot. Bár a tanítástól már visszavonult, a mozgás iránti szerelem örök, a fegyelmet pedig a mai napig tartja.
Úgyhogy kedd, csütörtök, szombat: ott kezdem a reggeleket! Ha nem, akkor meg mindig van valami elfoglaltság. Jövök, megyek...
Ráadásul a sportos életmód a túrázással és a kirándulásokkal válik teljessé nála. Bár a tavaszi és őszi nagy menetelések mellett a nyári melegben inkább a víz közelségét keresi, a hidegebb hónapok sem tarthatják vissza a természettől.
Túrázni is szoktam, de azt mondom, azt inkább tavasszal meg ősszel, még télen is. De nyáron, azért szeretem a vizet, nyáron jó a víz mellett.
"Most minden úgy jó, ahogy van"
Arra a kérdésre, hogy miért pont a megszokott mozgásforma élteti, és nem vágyik-e valami egészen új sportágra vagy hobbira, nevetve így felelt:
Nem, nem akarok újba fogni! Nekem ez így jó. Egy jó film, egy jó könyv, egy jó találkozás. Nem akarok új dolgokat kipróbálni. (...) Most per pillanat nem. Most minden jó úgy, ahogy van, ez az állapot van, hogy minden jó így, ahogy van.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre