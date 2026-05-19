Kiderült! Ez a mai napig összeköti Gór Nagy Máriát és Tahi Tóth Lászlót

Egy ideje már tudatosan a háttérbe vonult Gór Nagy Mária. A legendás Színitanoda alapítója ritkán ad interjút, most azonban kivételt tett. Őszintén, a tőle megszokott kirobbanó energiával és humorral mesélt arról, mi tartja őt a mai napig hihetetlenül fitten és épen.

Gór Nagy Mária korát meghazudtolva sportol (Fotó: Móricz István)

Gór Nagy Mária színésznőt a torna tartja fitten

Sokan megirigyelhetnék azt a fizikai állapotot és vitalitást, amivel a művésznő a mindennapjait éli. Mint mondja, a titka a mai napig a rendszeres mozgás, és egy olyan rituálé, ami immár fél évszázada az élete része, és amely elszakíthatatlanul összeköti őt a néhai Tahi Tóth Lászlóval.

"Jól vagyok, a mindennapjaim jól telnek” – mesélte kirobbanó jókedvvel a művésznő.

Nagyjából ötven éve a sportuszodában kezdtem a művésztornát. Van egy tornaszakosztálya, aminek az alapításánál anno én is közreműködtem még a Tahi Tóth Lacival.

Heti 3 alkalommal sportol

Gór Nagy Mária számára a sport nem csupán kötelesség, hanem az öröm forrása is, ami a mindennapi pörgéshez adja meg az alaphangot. Bár a tanítástól már visszavonult, a mozgás iránti szerelem örök, a fegyelmet pedig a mai napig tartja.

Úgyhogy kedd, csütörtök, szombat: ott kezdem a reggeleket! Ha nem, akkor meg mindig van valami elfoglaltság. Jövök, megyek...

Ráadásul a sportos életmód a túrázással és a kirándulásokkal válik teljessé nála. Bár a tavaszi és őszi nagy menetelések mellett a nyári melegben inkább a víz közelségét keresi, a hidegebb hónapok sem tarthatják vissza a természettől.

Túrázni is szoktam, de azt mondom, azt inkább tavasszal meg ősszel, még télen is. De nyáron, azért szeretem a vizet, nyáron jó a víz mellett.

Gór Nagy Mária élvezi a jelent, semmin nem változtatna (Fotó: Bors)

"Most minden úgy jó, ahogy van"

Arra a kérdésre, hogy miért pont a megszokott mozgásforma élteti, és nem vágyik-e valami egészen új sportágra vagy hobbira, nevetve így felelt: