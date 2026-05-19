Hintázás közben sérült meg a 6 éves Alice: „A legijesztőbb dolog volt, amit valaha látnom kellett”

A derbyshire-i Swadlincote-ból származó hatéves Alice május 9-én sérült meg, amikor a Hicks Lodge parkban egy 360 fokos kosárhintán, miután hintázás közben beütötte a fejét és koponyatörést szenvedett. A játszótérről egyenesen a kórházba szállították a kislányt.

Koponyatörést okozott a játszótéri hinta a hatéves kislánynak Fotó: slavazhuravlevich / Freepik - illusztráció

Szörnyű játszótéri balesetet szenvedett a hatéves kislány

Alice édesanyja, Leanne most online petíciót indított, amelyben azt kéri, hogy cseréljék le ezeket a hintákat egy biztonságosabb modellre.

„Nagyon élénk kislány, ezért az, hogy mozdulatlanul feküdt, nem reagált, a legijesztőbb dolog volt, amit valaha látnom kellett” - mondta.

A 28 éves Leanne elmondta, hogy Alice az édesapjával és a kutyájukkal együtt ment el egy kirándulásra. A hatéves kislány a kerékpározás után lépett be a játszótérre, ahol a hintázáshoz levette a sisakját. Leanne elmagyarázta, hogy a hintát egy ferde oszlop tartotta, amelynek rossz kialakítása miatt nekicsapódhatott a fakeretnek.

„A rázkódás meglökte, majd a feje a lendület hatására továbbmozdult, és nekicsapódott a faoszlopnak” - emlékezett vissza az édesanya

Leanne szerint, miután Alice beverte a fejét semmi sem jutott eszébe és szédülni kezdett. Azonnal a sürgősségire vitték, ahol egy CT-vizsgálat kimutatta, hogy koponyatörése van. Két napos kezelés után végül kiengedték a kórházból.

Jason Maclean, a Forestry England képviselője nyilatkozatában teljes és gyors felépülést kívánt Alice-nek. A képviselő elmondta, hogy a játszóteret képzett személyzet ellenőrzi rendszeresen, és évente független szakértők is érkeznek a helyszínre, hogy megvizsgálják a kihelyezett játékokat. Hozzátette, hogy a Forestry England ellenőrizte a hintát, és megerősítette, hogy az nem volt hibás, de kihangsúlyozta, hogy az ilyen helyzeteket természetesen nagyon komolyan veszik - számolt be róla a BBC.