Sokkoló felfedezés: Különös fény csillant meg a baba szemében, az orvosok először elküldték az anyát

A derbyshire-i Jennifer Salt világa akkor omlott össze, amikor kislánya, Maggie szemében egy furcsa, felhőszerű elváltozást vett észre, ami mögött – mint később kiderült – egy agresszív daganat rejtőzött. Hiába jelezte többször is, hogy a kicsi bal szeme duzzadt és váladékozik, az orvosok rutinszerűen hazaküldték. Az anya azonban nem hagyta annyiban, főleg, miután a gyerek szeme ijesztő, bézs színben kezdett játszani a fényben.

A kis Maggie szemében egy agresszív daganat pusztított, de az édesanyja nem adta fel a harcot Fotó: Illusztráció/Unsplash

Amit az interneten olvastam a tünetekről, attól megfagyott bennem a vér. Halálosan rettegtem, hogy Maggie megvakul

–emlékezett vissza a 40 éves édesanyja. Amikor közölték vele, hogy a szakvizsgálatra heteket kellene várni, Jennifer végső elkeseredésében még a helyi képviselőt is megkereste, hogy segítsen felgyorsítani a folyamatot.

Kegyetlen diagnózis: daganat mindkét szemben

A sürgősségi ultrahang végül beigazolta a legrosszabb rémálmot: retinoblasztómát, azaz gyerekkori szemdaganatot diagnosztizáltak. A sokk akkor vált teljessé, amikor kiderült, hogy a rák mindkét szemet megtámadta.

Teljesen összetörtem. De ahelyett, hogy hagytam volna, hogy a fájdalom legyőzzön, robotpilóta üzemmódba kapcsoltam. Elhatároztam, hogy harcolni fogok a kislányomért

–mondta Jennifer.

A mindössze négy hónapos Maggie-nél azonnal megkezdték a kemoterápiát. Bár a kezelés zsugorította a daganatokat, a bal szemét annyira roncsolta, hogy az orvosoknak nem maradt más választásuk: el kellett távolítani a szervet.

A küzdelem még nem ért véget

A kislány kálváriája itt nem állt meg. A szervezete először kilökte az implantátumot, majd egy saját zsírszövetből készült pótlást próbáltak beültetni, de folyamatosan ciszták nőttek rajta.

Nézni azt a küzdelmet, amin Maggie keresztülment, felemésztett. A mentális egészségem romokban hevert. Úgy éreztem, a világ engem büntet, és nem bírtam nézni a szenvedését

–olvashatjuk az anya vallomását a brit Mirror cikkében. Ráadásul az orvosok egy nagyobb csomót találtak a kislány agyában is, amiről szerencsére kiderült, hogy „csak” egy ciszta, nem pedig újabb daganat.