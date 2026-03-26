Sokkoló felfedezés: Különös fény csillant meg a baba szemében, az orvosok először elküldték az anyát
A kisbaba még csak pár hetes volt, amikor édesanyja észrevette, hogy valami nincs rendben a tekintetével. Az anya ösztönei azt súgták, nagy a baj, de az orvosok eleinte megnyugtatták: nincs itt semmi látnivaló. Később kiderült, hogy a bézs színű csillogás a baba szemében valójában egy gyilkos kór jele.
A derbyshire-i Jennifer Salt világa akkor omlott össze, amikor kislánya, Maggie szemében egy furcsa, felhőszerű elváltozást vett észre, ami mögött – mint később kiderült – egy agresszív daganat rejtőzött. Hiába jelezte többször is, hogy a kicsi bal szeme duzzadt és váladékozik, az orvosok rutinszerűen hazaküldték. Az anya azonban nem hagyta annyiban, főleg, miután a gyerek szeme ijesztő, bézs színben kezdett játszani a fényben.
Amit az interneten olvastam a tünetekről, attól megfagyott bennem a vér. Halálosan rettegtem, hogy Maggie megvakul
–emlékezett vissza a 40 éves édesanyja. Amikor közölték vele, hogy a szakvizsgálatra heteket kellene várni, Jennifer végső elkeseredésében még a helyi képviselőt is megkereste, hogy segítsen felgyorsítani a folyamatot.
Kegyetlen diagnózis: daganat mindkét szemben
A sürgősségi ultrahang végül beigazolta a legrosszabb rémálmot: retinoblasztómát, azaz gyerekkori szemdaganatot diagnosztizáltak. A sokk akkor vált teljessé, amikor kiderült, hogy a rák mindkét szemet megtámadta.
Teljesen összetörtem. De ahelyett, hogy hagytam volna, hogy a fájdalom legyőzzön, robotpilóta üzemmódba kapcsoltam. Elhatároztam, hogy harcolni fogok a kislányomért
–mondta Jennifer.
A mindössze négy hónapos Maggie-nél azonnal megkezdték a kemoterápiát. Bár a kezelés zsugorította a daganatokat, a bal szemét annyira roncsolta, hogy az orvosoknak nem maradt más választásuk: el kellett távolítani a szervet.
A küzdelem még nem ért véget
A kislány kálváriája itt nem állt meg. A szervezete először kilökte az implantátumot, majd egy saját zsírszövetből készült pótlást próbáltak beültetni, de folyamatosan ciszták nőttek rajta.
Nézni azt a küzdelmet, amin Maggie keresztülment, felemésztett. A mentális egészségem romokban hevert. Úgy éreztem, a világ engem büntet, és nem bírtam nézni a szenvedését
–olvashatjuk az anya vallomását a brit Mirror cikkében. Ráadásul az orvosok egy nagyobb csomót találtak a kislány agyában is, amiről szerencsére kiderült, hogy „csak” egy ciszta, nem pedig újabb daganat.
Gonosz megjegyzések a játszótéren
Maggie ma már négyéves, és bár a bal szemére nem lát, hihetetlen életszeretet van benne. A családnak azonban nemcsak a betegséggel, hanem az emberek előítéleteivel is meg kell küzdenie. Jennifer elmesélte, hogy az utcán gyakran megbámulják őket, sőt, volt, aki undorodva tett megjegyzést a kislány arcára.
Igyekszem minden nap elmondani neki, mennyire gyönyörű és okos. Amikor megkapta az új, élethű szemprotézisét, az önbizalma az egekbe szökött, épp időben az iskolakezdéshez
– tette hozzá az anya.
Mivel a rák típusa agresszív, Maggie-nél hatéves koráig bármikor megjelenhetnek újabb daganatok. Jennifer most azért küzd, hogy felhívja a szülők figyelmét a figyelmeztető jelekre – mint a szem furcsa csillogása –, mert a korai felismerés életet, vagy legalábbis látást menthet.
