Rossz hírt kapott a Barcelonától a magyar válogatottba berobbant Yaakobishvili Áron

Elismerő moraj és tapsvihar kísérte az újoncként több nagy védést bemutató Yaakobishvili Áron remek teljesítményét és sugárzó magabiztosságát a pénteki magyar-finn (2-1) válogatott meccsen. Ahogy Marco Rossi szövetségi kapitány is kiemelte az értékelésében, a gyengébben sikerült második félidőben két-három alkalommal csak a 20 éves futballkapusnak köszönhetően nem kapott gólt a csapata. A most záruló szezonban a spanyol másodosztályú Andorrának kölcsönadott nagy tehetség ezekkel a bravúrjaival is felhívhatta magára a kérők figyelmét – mert bár visszatér az FC Barcelonához, de sajtóhírek szerint a spanyol bajnokcsapatnál egyelőre nem számolnak vele.

A 20 éves Yaakobishvili Áront (középen) a 64. percben dobta mély vízbe Marco Rossi szövetségi kapitány (Fotó: Tumbász Hédi)

A katalán sportnapilap, a Mundo Deportivo szerint Yaakobishvili Áron azon Barca-reménységek egyike, akiket a kölcsönszerződésük végeztével visszarendeltek ugyan a sztárklubhoz, de Hansi Flick vezetőedző keretébe a 2026/27-es szezonra sem kerülnek be.

A Barcánál inkább hosszú távú projektnek, a jövő emberének tekintik, nagyra értékelik a benne rejlő lehetőségeket. Egyelőre az újbóli kölcsönadása a terv. Ha pedig eladnák, a katalán klub fenntartaná magának a visszavásárlási jogot

– írták a magyar válogatott újonc kapusáról.

A Magyarország-Finnország (2-1) válogatott mérkőzés összefoglalója:

Yaakobishvili Áron: Kell egy kis szerencse is

Maga Yaakobishvili a finnek elleni bemutatkozása után többek között a jövőjéről is beszélt az Origónak, nevezetesen arról, hogy egyszer ő lehet-e a Barca proficsapatának kapusa:

„Én dolgozom nap mint nap, tudom, milyen lépéseket kell addig megtennem, hogy oda kerüljek. Tudom, hogy kell egy kis szerencse is az egészhez, de nem ezzel foglalkozom.

Azzal foglalkozom, hogy minden lehetőséget kihasználjak, magamban minden nap megadjam a maximumot, és úgy érzem, ha ezt csinálom, akkor a jövőben lesz lehetőségem.

Most véget ért a kölcsönöm Andorrában, most már Barcelona-játékos vagyok, és oda kell visszamennem”

– mondta a magyar labdarúgó-válogatott újonca, aki a szezon során 21 meccsen védett (ezeken 29 gólt kapott) az újoncként a spanyol másodosztály középmezőnyében, a 13. helyen végzett FC Andorrában.