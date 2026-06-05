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Varga Barnabás duplázott - Nyertek a magyarok

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A magyar válogatott péntek este Finnországot fogadta Budapesten a Puskás Arénában. Varga Barnabás két gólt szerzett a magyar-finn meccsen.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 21:51
Módosítva: 2026.06.05. 21:52
magyar meccs Varga Barnabás foci

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen.

Varga Barnabás duplázott - Nyertek a magyarok
Varga Barnabás duplázott - Nyertek a magyarok
Fotó: NurPhoto

Varga Barnabás duplázott - Nyertek a magyarok

A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte, az AEK Athén csatára előbb a 26. percben fejjel volt eredményes, majd a szünet előtt lábbal is betalált. A vendégek a 72. percben Tony Miettinen távoli bombájával szépítettek.

Marco Rossi szövetségi kapitány összesen három újoncot avatott: Csinger Márk a kezdőben kapott helyett, míg a két nagy védést is bemutató Yaakobishvili Áron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban, a csatár Kovács Bendegúz pedig a duplázó Vargát elöl, írja az MTI.

Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják.

 

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