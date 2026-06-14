Évtizedes mendemonda, Nyilasi Tiborról tálalt ki a válogatott focista

Egyszeres válogatottként ott volt az 1986-os mexikói világbajnokságon, de ott nem léphetett pályára Nagy József. A Haladás korábbi kiváló labdarúgója a Magyar Nemzetnek Nyilasi Tibor szerepe mellett beszélt a traumatikus vb-ről, ahol a szovjetek elleni 0-6 és a franciáktól elszenvedett 3-0-s vereség azt jelentette, nem juthatunk tovább a csoportból. A magyar válogatott azóta sem járt a nagy tornán.

Nagy József utazott Nyilasi Tibor helyett a foci-vb-re – Fotó: Vas Népe

Nagy József szerint nincs már elhallgatott titok azzal kapcsolatban, mitől bénult le esélyes csapatunk a vb-n.

A magyar csapatban mindenki a legjobbat akarta, játékos, edző, szakács, kapitány. Ez lett belőle. Talán az volt a baj, hogy két héttel korábban kimentünk, és a meccsek időpontjában, délben edzettünk. Ez volt Mezey György elképzelése, senki sem vitatkozott vele

– mondta Nagy József.

„Ráadásul a mester tényleg alaposan tájékozódott. Beszélt azzal a Lakat Károllyal, aki az 1968-as mexikói olimpián aranyérmet nyert a magyarokkal. Szót váltott az olimpián szintén bajnok öttusázókkal. Elméletben tökéletesen felkészült."

De azokon a feltételezéseken, hogy a tészta miatt gyengültünk el, azon, hogy a szovjetek vagy a KGB megmérgezett minket meg hogy vérdoppingot kaptunk, csak nevetni tudok.

Botrány Nyilasi Tibor körül

Nyilasi Tibor kisebb sérülés miatt nem utazhatott el a vb-re, a budapesti indulás előtt klubja, az osztrák Austria Wien kérésére a csapattársak szeme láttára szállították le a buszról. Évtizedes mendemonda, hogy Nyilasit sérülten is kivitték volna, éppen Nagy József helyett.

Ott ültem Budapesten az Erzsébet szálloda előtt azon a buszon, amely az ausztriai edzőtáborba vitt bennünket. A buszon Nyilasi is ott ült. Aztán egyszer csak megjelent Mezey György. Közölte, hogy Nyilasi csapata, az Austria Wien Tibort visszarendelte, ezért nem tarthat velünk. Ekkor szállt le Nyilasi a buszról. Nekem senki sem mondott semmit. Ez a történet tényleg városi legenda

– cáfolta Nagy, hogy megkérték, maradjon itthon, s utazhasson Nyilasi.

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