„Hogyan kerülhettek ezek a válogatottak ide?” – Bognár György kifakadt a foci-vb miatt
A résztvevők háromnegyedét nem ismeri a Paks edzője. Bognár Györgynél Európa és Dél-Amerika számít a foci-vb-n.
Bognár György kissé meglepődött a csütörtökön induló 2026-os foci-vb létszámemelése miatt, mert a 48 válogatott háromnegyedéről semmit sem tud.
Bognár György a foci-vb-ről
Nekem a Zöld-foki Köztársaság, Curacao vagy Jordánia semmit sem mond. Egyáltalán: hogyan kerülhettek ezek a válogatottak ide... ?
– fogalmazott a Metropolnak a Paks edzője. A maradék tucatnyi együttes produkciójára viszont kíváncsi, mert nála Európa és Dél-Amerika számít, esetleg a közép-amerikai Mexikó is eljut egy bizonyos szintig.
A támadófutball kedvelője vagyok, az olyan »bontó« játékost kedvelem, aki egy-két csel után átjut a védelmi falon, olyan előnyt szerez, amikortól könnyű a gólszerzés. Ilyen típusú labdarúgó a spanyol Lamine Yamal, továbbá fő kedvencem, Lionel Messi.
Amikor arról kérdeztük, a várható hőség mennyire befolyásolhatja majd a színvonalat, megjegyezte: nem ideális dolog például Mexikóban 45 fokos kánikulában kergetni a labdát. Ennek kapcsán beugrott neki az 1986-os mexikói vb-jük.
Nem a vádaskodás, az utólagos kifogáskeresés a célom, de az irapuatói magyar–szovjet 0-6 előtt én is furcsán éreztem magam, és annak okát máig nem értem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre