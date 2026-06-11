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„Hogyan kerülhettek ezek a válogatottak ide?” – Bognár György kifakadt a foci-vb miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A résztvevők háromnegyedét nem ismeri a Paks edzője. Bognár Györgynél Európa és Dél-Amerika számít a foci-vb-n.

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Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.06.11. 17:15
labdarúgás Bognár György foci vb 2026

Bognár György kissé meglepődött a csütörtökön induló 2026-os foci-vb létszámemelése miatt, mert a 48 válogatott háromnegyedéről semmit sem tud.

Bognár György a foci-vb-ről
Bognár Györgynél Európa és Dél-Amerika számít a foci-vb-n Fotó: Vasvári Tamás

Bognár György a foci-vb-ről

Nekem a Zöld-foki Köztársaság, Curacao vagy Jordánia semmit sem mond. Egyáltalán: hogyan kerülhettek ezek a válogatottak ide... ?

– fogalmazott a Metropolnak a Paks edzője. A maradék tucatnyi együttes produkciójára viszont kíváncsi, mert nála Európa és Dél-Amerika számít, esetleg a közép-amerikai Mexikó is eljut egy bizonyos szintig.

A támadófutball kedvelője vagyok, az olyan »bontó« játékost kedvelem, aki egy-két csel után átjut a védelmi falon, olyan előnyt szerez, amikortól könnyű a gólszerzés. Ilyen típusú labdarúgó a spanyol Lamine Yamal, továbbá fő kedvencem, Lionel Messi.

Amikor arról kérdeztük, a várható hőség mennyire befolyásolhatja majd a színvonalat, megjegyezte: nem ideális dolog például Mexikóban 45 fokos kánikulában kergetni a labdát. Ennek kapcsán beugrott neki az 1986-os mexikói vb-jük.

Nem a vádaskodás, az utólagos kifogáskeresés a célom, de az irapuatói magyar–szovjet 0-6 előtt én is furcsán éreztem magam, és annak okát máig nem értem.

@metropol.napilap

Messi és Ronaldo utoljára a vb-n Június 11-én megkezdődik a labdarúgó-világbajnokság #metropol #cristianoronaldo #lionelmessi #focivb2026 #metropol #vb

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

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