Itt a nagy bejelentés: Böde Dániel után Bognár György is megtette

Újabb alapember marad a Paksi FC-nél, Böde Dániel csapatkapitány után Bognár György vezetőedző is hosszabbított az gárdánál. A 64 esztendős szakember irányításával kezdi meg a munkát nyáron a zöld-fehér alakulat, számolt be róla a klub hivatalos oldala – írja a Teol.hu.

Bognár György eddig 213 mérkőzésen irányította a paksiakat, ami klubrekordnak számít, ahogy a 108 győzelem is. Emellett 44-szer könyvelhetett el döntetlent a csapat és 61-szer hagyta el vesztesen a gyepet. Ami a bajnoki találkozókat illeti, 174 mérkőzésből nyolcvanegyet sikerrel vett a PFC, ezeken 1,68 pontot szerzett átlagban. Bognár György előtt egy nappal, csütörtökön hosszabbított a klub Böde Dániellel, aki így 40 évesen is a paksiakat erősíti majd a következő szezonban.

Bognár György sikerei Pakson

A bajai szakember nemcsak meccsszámok tekintetében, de trófeák és érmek számában is a Paksi FC legsikeresebb edzője. Az irányításával kétszer hódította el a klub a Magyar Kupa serlegét, emellett egy MK-ezüst, valamint egy-egy bajnoki második és harmadik helyet szerzett vele az egyesület. Ez a gyűjtemény szombaton tovább gyarapodhat, amennyiben Böde Dánielék az utolsó fordulóban megőrzik bronzérmes helyüket a labdarúgó-NB I-ben.