„Döbbenet, amit láttam” – rejtélyes dologra figyelt fel Horváth Éva a súlyos balesete kapcsán

A kétgyermekes modell másfél év után meglátta a motorját, amivel balesetet szenvedett. Horváth Éva nem hitt a szemének: értetlenül áll a rejtély előtt.

Horváth Éva nem érti, hogy történhetett mindez (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Horváth Éva értetlenül áll a balesetet szenvedett motorja sérülései előtt

Másfél év után most találkoztam először a motorommal! Döbbenet, amit láttam! A motorom jobb oldala van összetörve, viszont a bal lábam sérült. Nézzétek meg a videót! Szerintetek ez hogy lehetséges?

– tette fel a kérdést a Balin szenvedett súlyos motorbalesete következményei kapcsán Horváth Éva az Instagram-oldalán a követőinek, rajongóinak. Egyikük érdekes magyarázattal szolgált, ami több lájkot is kapott.

Szerintem téged elütött valaki, és a motor rád esett, azért sérült a motor jobbról, a lábad meg balról.

– írja egy kommentelő. Bár többeknek is tetszik ez a magyarázat, Éva egyelőre nem reagált rá.

Horváth Éva friss videója a motorról és a balesetről ITT látható, hallható.