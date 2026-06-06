„Döbbenet, amit láttam” – rejtélyes dologra figyelt fel Horváth Éva a súlyos balesete kapcsán
Meglepő magyarázattal szolgált az egyik rajongó. Tényleg ez történhetett Horváth Éva lábával?
A kétgyermekes modell másfél év után meglátta a motorját, amivel balesetet szenvedett. Horváth Éva nem hitt a szemének: értetlenül áll a rejtély előtt.
Horváth Éva értetlenül áll a balesetet szenvedett motorja sérülései előtt
Másfél év után most találkoztam először a motorommal! Döbbenet, amit láttam! A motorom jobb oldala van összetörve, viszont a bal lábam sérült. Nézzétek meg a videót! Szerintetek ez hogy lehetséges?
– tette fel a kérdést a Balin szenvedett súlyos motorbalesete következményei kapcsán Horváth Éva az Instagram-oldalán a követőinek, rajongóinak. Egyikük érdekes magyarázattal szolgált, ami több lájkot is kapott.
Szerintem téged elütött valaki, és a motor rád esett, azért sérült a motor jobbról, a lábad meg balról.
– írja egy kommentelő. Bár többeknek is tetszik ez a magyarázat, Éva egyelőre nem reagált rá.
Horváth Éva friss videója a motorról és a balesetről ITT látható, hallható.
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