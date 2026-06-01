Bűnös város volt Budapest már a hetvenes években is: sokkoló rendőrségi fotókon mutatjuk be a bűnügyeket

A Fortepan rendőrségi fotói bizonyítják: a főváros már az 1970-es években is tele volt rejtélyes bűnügyekkel, tragédiákkal és sötét titkokkal. A bűnös város életébe kukkanthatsz be galériánkkal.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 09:02
Budapest bűnügy Fortepán

„Ez egy bűnös hely, ez egy bűnös város” – hangzik el a legendás mondat a Valami Amerika 2.-ben. A Fortepan fotói alapján pedig úgy tűnik: Budapest már az 1970-es évek elején is bűnös város volt, tele volt sötét titkokkal, rejtélyes bűnügyekkel és hátborzongató helyszínekkel. Mutatjuk!

 Budapest egy bűnös város, a képen egy letartóztatás – Fotó: Budapest Főváros Levéltára/BRFK/Fortepan

A Budapest Főváros Levéltárából származó, eddig szinte ismeretlen rendőrségi felvételek bepillantást engednek a hetvenes évek bűnügyi Budapestjébe. A képek eredetileg a BRFK Bűnügyi Technikai Osztályának archívumában lapultak: helyszínelések, balesetek, betörések, gyilkosságok és tragédiák nyomait őrzik.

A felvételek 1970 és 1971 között készültek, és mindegyik egy-egy bűncselekményhez vagy rendőrségi ügyhöz kapcsolódik. A fotók között vannak első pillantásra hétköznapi jelenetek: egy külvárosi utca, egy falinaptáras konyha vagy egy szétszórt nappali. De tudjuk: ezek a képek helyszínelés közben készültek, közvetlenül valamilyen bűntény után.

A gyűjteményben természetesen sokkal egyértelműbb képek is szerepelnek: betört kirakatok, kifosztott üzletek, feltört páncélszekrények és kihúzott fiókok. A rendőrségi fotósok dokumentálták a közúti tragédiákat is: összetört autók, kisiklott metró, vonatbalesetek.

Bevallom, hogy nehezen vágtunk bele az anyag feldolgozásába

– írta Tamási Miklós, a Fortepan szerkesztője. Mint fogalmazott: a Levéltár semmilyen háttérinformációt nem kapott a negatívokhoz, ezért minden egyes képkockát külön kellett átnézniük. Ez pedig több száz gyilkossági és öngyilkossági helyszín feldolgozását jelentette. A szerkesztők végül arra törekedtek, hogy a képeket ne szenzációhajhász módon mutassák be, hanem kordokumentumként.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
