Bűnös város volt Budapest már a hetvenes években is: sokkoló rendőrségi fotókon mutatjuk be a bűnügyeket

„Ez egy bűnös hely, ez egy bűnös város” – hangzik el a legendás mondat a Valami Amerika 2.-ben. A Fortepan fotói alapján pedig úgy tűnik: Budapest már az 1970-es évek elején is bűnös város volt, tele volt sötét titkokkal, rejtélyes bűnügyekkel és hátborzongató helyszínekkel. Mutatjuk!

Budapest egy bűnös város, a képen egy letartóztatás – Fotó: Budapest Főváros Levéltára/BRFK/Fortepan

A Budapest Főváros Levéltárából származó, eddig szinte ismeretlen rendőrségi felvételek bepillantást engednek a hetvenes évek bűnügyi Budapestjébe. A képek eredetileg a BRFK Bűnügyi Technikai Osztályának archívumában lapultak: helyszínelések, balesetek, betörések, gyilkosságok és tragédiák nyomait őrzik.

A felvételek 1970 és 1971 között készültek, és mindegyik egy-egy bűncselekményhez vagy rendőrségi ügyhöz kapcsolódik. A fotók között vannak első pillantásra hétköznapi jelenetek: egy külvárosi utca, egy falinaptáras konyha vagy egy szétszórt nappali. De tudjuk: ezek a képek helyszínelés közben készültek, közvetlenül valamilyen bűntény után.

A gyűjteményben természetesen sokkal egyértelműbb képek is szerepelnek: betört kirakatok, kifosztott üzletek, feltört páncélszekrények és kihúzott fiókok. A rendőrségi fotósok dokumentálták a közúti tragédiákat is: összetört autók, kisiklott metró, vonatbalesetek.