Vigyázz! Ezekben a népszerű élelmiszerekben rákkeltő anyagokat találtak
Hihetetlen felfedezést tettek. Dél-koreai kutatók találtak egy módszert a gyakori élelmiszerek rákkeltő vegyületeinek tesztelésére.
Amikor kedvenc ételeidet fogyasztod, nem is számítasz arra, hogy később rákot okozhat. Pedig sok népszerű ételben világszerte rákkeltő anyagokat lehet felfedezni.
A tudósok feltárták azokat a rákkeltő vegyi anyagokat, amelyek az általunk ismert és szeretett ételekben rejlenek, még a magas hőkezelés után is. Bár a Cancer Research UK szerint több mint 200 típusú rák létezik, számos tényező okozhatja a kialakulását.
Például az Brit egészségügyi szolgálat felsorolja az öt fő ráktípus (karcinóma, szarkóma, leukémia, limfóma és mielóma) közül sokat, amelyeket olyan dolgok okoznak, mint a genetika, a környezeti tényezők és az életmód. Ez lehet a dohányzás, magas zsírtartalmú ételek fogyasztása, alkoholfogyasztás és így tovább.
De a sok gyakori élelmiszerben található rákkeltő vegyi anyagokról most kiderült, hogy lehetséges bűnösök, amelyekről talán nem is tudtál.
Nagy sebességű teszt mutatja ki a rákkeltő anyagokat
A dél-koreai Szöuli Nemzeti Tudományos és Technológiai Egyetem kutatói bemutattak egy új, nagy sebességű élelmiszerbiztonsági tesztet, amely képes kimutatni ezeket a vegyi anyagokat a grillezett és feldolgozott élelmiszerekben.
Amit találtak, azok a policiklusos aromás szénhidrogének, más néven PAH-k, olyan vegyületek, amelyek rákot okozhatnak, és olyan dolgokban találhatók meg, mint a hús és az olajok, miután a húszsír és -levek forró felületre (például grillre) csöpögnek, és füstöt képeznek, amely a vegyületeket az ételekbe helyezi. A tanulmány szerint a legmagasabb PAH-szinteket a szójaolajban, a kacsahúsban és a repceolajban találták.
Miután ezeket a zsírokat és olajokat más ételekhez adják, azok átviszik ezeket a PAH-kat, ami egy látszólag egészséges szójasnacket potenciálisan veszélyes falattá változtat. Valamint a füstöt és égést okozó ételeket tekintve, mint az odaégett pirítós, a túlsütött szalonna és a faszénen sült hamburgerek, szintén tartalmazzák a vegyületet.
Joon Goo Lee, a Szöuli Nemzeti Tudományos és Technológiai Egyetem Élelmiszertudományi és Biotechnológiai Tanszékének professzora elmondta:
„Kutatásunk segítheti a közegészségügyet azzal, hogy megnevezi a biztonságos élelmiszereket, valamint csökkenti a veszélyes vegyi anyagok használatát és kibocsátását a laboratóriumi vizsgálatok során.”
A PAH-okkal kapcsolatos kutatások kiterjedtek – kimutatva, hogy nagy mennyiségben történő kitettség esetén a rák a legjelentősebb következmény, mivel a vegyületek károsítják a DNS-t, ami ezeknek a halálos betegségeknek a kialakulásához vezethet - írja a LadBible.
Feliratkozom a hírlevélre