Vigyázz! Ezekben a népszerű élelmiszerekben rákkeltő anyagokat találtak

Amikor kedvenc ételeidet fogyasztod, nem is számítasz arra, hogy később rákot okozhat. Pedig sok népszerű ételben világszerte rákkeltő anyagokat lehet felfedezni.

Rákkeltő anyagok a kedvenc ételeidben? Illusztráció: Pexels

A tudósok feltárták azokat a rákkeltő vegyi anyagokat, amelyek az általunk ismert és szeretett ételekben rejlenek, még a magas hőkezelés után is. Bár a Cancer Research UK szerint több mint 200 típusú rák létezik, számos tényező okozhatja a kialakulását.

Például az Brit egészségügyi szolgálat felsorolja az öt fő ráktípus (karcinóma, szarkóma, leukémia, limfóma és mielóma) közül sokat, amelyeket olyan dolgok okoznak, mint a genetika, a környezeti tényezők és az életmód. Ez lehet a dohányzás, magas zsírtartalmú ételek fogyasztása, alkoholfogyasztás és így tovább.

De a sok gyakori élelmiszerben található rákkeltő vegyi anyagokról most kiderült, hogy lehetséges bűnösök, amelyekről talán nem is tudtál.

Nagy sebességű teszt mutatja ki a rákkeltő anyagokat

A dél-koreai Szöuli Nemzeti Tudományos és Technológiai Egyetem kutatói bemutattak egy új, nagy sebességű élelmiszerbiztonsági tesztet, amely képes kimutatni ezeket a vegyi anyagokat a grillezett és feldolgozott élelmiszerekben.

Amit találtak, azok a policiklusos aromás szénhidrogének, más néven PAH-k, olyan vegyületek, amelyek rákot okozhatnak, és olyan dolgokban találhatók meg, mint a hús és az olajok, miután a húszsír és -levek forró felületre (például grillre) csöpögnek, és füstöt képeznek, amely a vegyületeket az ételekbe helyezi. A tanulmány szerint a legmagasabb PAH-szinteket a szójaolajban, a kacsahúsban és a repceolajban találták.

Miután ezeket a zsírokat és olajokat más ételekhez adják, azok átviszik ezeket a PAH-kat, ami egy látszólag egészséges szójasnacket potenciálisan veszélyes falattá változtat. Valamint a füstöt és égést okozó ételeket tekintve, mint az odaégett pirítós, a túlsütött szalonna és a faszénen sült hamburgerek, szintén tartalmazzák a vegyületet.

Joon Goo Lee, a Szöuli Nemzeti Tudományos és Technológiai Egyetem Élelmiszertudományi és Biotechnológiai Tanszékének professzora elmondta: