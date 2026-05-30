"Újra boldogok ott fenn" - Tragikus vonatgázolás a Balatonon: hajnalban lépett a vonat elé Róbert

A 60 éves G. Róbertet a hajnali órákban gázolta halálra egy vonat, Balatonfűzfőnél. A vonatbaleset áldozatát sokan gyászolják, többek szerint a férfi depresszióval küzdött, miután egyik szerettét a közelmúltban elvesztette.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 16:30
Rendőrség, tűzoltóság és a mentősök dolgoztak hosszú órákon keresztül csütörtökön (május 28.) hajnalban Balatonfűzfő külterületén, ahol tragikus baleset történt a síneken: az arra haladó vonat halálra gázolt egy, a sínekre lépő férfit. Információink szerint a vonatbaleset 60 éves áldozatának, G. Róbertnek esélye sem volt a túlélésre: a férfi a szerelvény alá került és azonnal meghalt. Ismerősei szerint a férfi nem öngyilkossági szándékkal lépett a sínekre, pedig a közelmúltban egy közeli szerettét elvesztette és azóta csupán árnyéka volt önmagának. 

A vonatbaleset 60 éves áldozatát, G. Róbertet rengetegen gyászolják    Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció

Összetörten gyászolják a vonatbaleset áldozatát, Robit

Mint azt lapunk megtudta, a baleset a kora hajnali órákban történt: úgy tudni, hogy Róbert felsétált a sínekre, a vonat pedig hiába kürtölt neki, a férfi nem lépett le a sínpárról. A közelben élők közül többen is hallották a kétségbeesett, hosszú dudaszót, így már akkor sejtették, hogy a síneken tragédia történt. Hamarosan megérkeztek a mentősök és a hatóság munkatársai is, akik azonban már semmit nem tehettek Robiért: úgy tudjuk, hogy a férfi mélyen, a vonat alatt feküdt, esélye sem volt arra, hogy túlélje a gázolást.

A környékbeliek sokkot kaptak a történtek után, ugyanis nem volt olyan, aki ne ismerte volna a férfit. Ők azóta is maguk alatt vannak, nem értik, Róbert miért sétált fel azon a ködös hajnalon a sínpárra, többen elvileg napokkal korábban még találkoztak is a férfivel, de nem látták rajta, hogy ilyen borzalmas lépésre készülne. Így szerintük a férfi nem direkt lépett a vonat elé, sokkal inkább szörnyű baleset vagy figyelmetlenségből adódó tragédia történt. Lapunk azonban úgy tudja, hogy a férfi a baleset előtti időkben már csak árnyéka volt korábbi önmagának: a közelmúltban ugyanis elvesztette közeli szerettét, akinek a halálát azóta sem heverte ki. 

Most már legalább együtt lehetnek, és újra boldogok ott fenn

 - jegyezte meg szomorúan egyik ismerőse. A rendőrség közigazgatási eljárás keretei között vizsgálja a végzetes baleset körülményeit. 

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! 

 

 

