Megnyugvás, lezárások és jó hírek: igazán jó napja lesz ma néhány csillagjegynek

Mutatjuk mit tartogat a mai napra az univerzum! Néhány csillagjegy élete teljesen fel fog fordulni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 08:00
A mai nap sem pihen az univerzum! Olyan kozmikus változások következnek, amelyek sok csillagjegy életét teljesen felforgatják.

Mutatjuk mit tartogat a mai nap a csillagjegyek számára!

Kos

Szombaton a Hold és a Jupiter fényszöge önnek is jó hírt jelezhet. Lehet egy olyan fordulat, esemény, ami egészen más színben tünteti fel a dolgokat, és megnyugszik, elégedett lesz. A Hold délután már tűz elemű jegyben jár, ami nagy lendületet és szuper hangulatot ad.

Bika

Reggel még lehet valami feszültség, de délutánra már nagyon jó hangulatot jelez a horoszkóp. A Hold és a Jupiter fényszöge arról is gondoskodik, hogy ön valami olyan meglepetésben részesüljön, ami boldoggá teszi. Lehet ez egy nagyon izgalmas találkozás is...

Ikrek

Ha szingli, akkor most kezdetét veheti az életében egy tartalmas, hosszú távon is működő, bizalomra épülő viszony, legyen az baráti vagy szerelmi. Ma ez legyen a megalapozója egy döntésének, amikor próbálkozik önnél valaki – adjon egy esélyt az illetőnek!

Rák

Nem várhat tovább, hogy ismét alaposan feltöltse az akkumulátorokat. Ma csak pihenjen, töltődjön, és tényleg keressen valami olyan programot, ami teljesen kikapcsolja. Akár egyedül, akár társaságban – a lényeg a töltődés.

Oroszlán

Ma délután tűz elemű jegybe lép a Hold, így egész biztos, hogy jól érzi magát a bőrében. Lesz azért egy bosszantó mozzanat is. Valaki beleüti az orrát olyasmibe, ami nem rá tartozik. Próbáljon udvariasan távolságot tartani, nehogy sértődés legyen a vége.

Szűz

Szombaton különleges képessége lehet arra, hogy a környezetébe vidámságot hozzon, nagyon jó most a kisugárzása. Valószínűleg ezt mások is érzik önön, mert sokan próbálkoznak önnél, ha szingli, és elmegy szórakozni este valahova.

Mérleg

Ma pontot tehet valami végére, és ez nagy megnyugvással fogja eltölteni. Délutánra szervezzen valamilyen lazító programot, szombat van, igazán itt az ideje, hogy kikapcsolódjon. Kaphat egy nagyszerű hírt is délután.

Skorpió

Nagyon kedvező napja lesz. Délelőtt még a jegyében van a Hold, ami segít tető alá hozni valamit, amit korábban tervezett. Délután pedig végre lazíthat és kikapcsolódhat. Meg is érdemli, így használjon ki minden adódó lehetőséget.

Nyilas

A Hold már a jegyébe lép délután. Jó lenne, ha a szabadban, a friss levegőn töltené a szombat nagyobb részét. Mindegy, milyen az idő, szellőztesse ki a fejét és az otthonát is. Most az érdekes eszmecserék, az új információk nagyon izgatják.

Bak

Most arra fókuszáljon, hogy meg tudja tartani az egyensúlyt, és ne hagyja, hogy egyesek viselkedése ebből kibillentse. Ha egy vita vagy veszekedés lobban fel a környezetében, ne hagyja, hogy önt is belevonják. Csak dőljön hátra és nézze a szappanoperát!

Vízöntő

Szombat délután engedjen el minden problémát. Ne akarjon megoldani semmit, ne akarjon terveket készíteni. Szüksége van a teljes kikapcsolódásra, hogy amikor ismét nyeregben száll, egészen más szemmel láthassa a világot.

Halak

Ha a szombatot olyan helyen tölti, ahol egy kicsit elengedheti magát, akkor nem hibázik nagyot. Tehet bármit, mehet bárhová, bárkivel, de a cél az legyen, hogy felhőtlenül jól érezze magát. A mai nap megfogalmazódhatnak önben kérdések a jövővel kapcsolatban, ellazult állapotban pedig a válaszok is megérkeznek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
