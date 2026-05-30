Mennyire megy jól az anagramma? Derítsd ki a kvízünkkel!

Szoktál néha anagrammákat keresni? Hihetetlennek tűnik, de számos történelmi személy neve alkalmas arra, hogy a neve betűiből értelmes mondatokat hozzunk ki. Ebbe azért belefájdulhat az ember feje! Te megbirkózol vele?

Fő párod Isten, Petőfi Sándor – ez is egy anagramma

Az anagramma lényege, hogy egy mondatban, szóban vagy névben betűket cserélünk fel úgy, hogy ezzel értelmes szavakat, kifejezéseket kapunk. A 'savas' és a 'vasas' szó is értelmes, ahogy a 'kimerült' és a 'türemlik' is. Ha pedig még egyet akarunk csavarni a játékon, a magyar történelem ismert szereplőit is elővehetjük, hiszen előfordulhat az is, hogy az ő nevükből is lehet mondatokat, kifejezéseket kovácsolni.

Az itt felsorolt személyeket nem sok dolog köti össze azon kívül, hogy magyar származásúak és a maguk területén kiemelkedő alakoknak számítanak a történelemben. Nem könnyű azonban a nevek betűiből olyan mondatokat összerakni, amelyek legalább minimális értelemmel bírnak, ezért a szórásnál inkább ezen személyek neve volt a fő szempont.

Bizony komoly fejtörést tud okozni egy-egy mondat ilyenkor, hiszen az átrendezés során nem könnyű minden egyes betűt észrevenni. Előfordulhat, hogy elsiklik a figyelmünk egy-egy betűnél.

Összegyűjtöttünk néhány olyan mondatot, amelyet ugyan nem szoktunk mondani, de valamiféle különös értelemmel mégis bírnak. Ezeket az ismert magyar történelmi személyek neveiből állítottuk össze.

Lássuk, te megbirkózol-e a feladattal! Tedd próbára magadat a kvízünkkel!