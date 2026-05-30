Elhunyt George Lucas volt felesége, aki a Csillagok háborúja filmek Oscar-díjas vágója is volt

Gyászol a család. Marcia Lucas 80 éves volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 06:25
csillagok háború marcia lucas george lucas

Marcia Lucas családja úgy emlékezett rá, mint „a női filmes karrier igazi úttörőjére és a filmtörténelem egyik legbefolyásosabb vágójára”.

Marcia Lucas miatt is lett ilyen sikeres a Csillagok háborúja. Fotó: Forrás: Pexels

Marcia Lucas a Csillagok háborúja filmek vágója volt

Elhunyt Marcia Lucas, aki kulcsszerepet játszott abban, hogy volt férje, George Lucas Csillagok háborúja című rendezése 1977-ben nagy sikerű film lett. Az Oscar-díjas vágó 80 éves volt.

Marcia május 27-én, szerdán hunyt el áttétes rákban kaliforniai Rancho Mirage-i otthonában, családja oldalán – közölte családja ügyvédje a PEOPLE magazinnak adott nyilatkozatában.

„Marcia igazán erős volt” – nyilatkozta családja a PEOPLE magazinnak ügyvédje közvetítésével. „Igazi úttörő volt a női filmes karrierben, és a filmtörténelem egyik legbefolyásosabb vágója; segített újraértelmezni a filmvágás fogalmát, és utat nyitott a következő generációk számára.” - méltatták.

Marcia a kaliforniai Modestóban született, és Észak-Hollywoodban nőtt fel. George-dzsal akkor ismerkedett meg, amikor Verna Fields filmvágó asszisztenseiként dolgoztak. 1969-ben házasodtak össze, és mindketten meghatározó alakjai lettek az új hollywoodi mozgalomnak. George első három filmjét Marcia társvágta, kezdve a THX-1138- cal (1971). Első Oscar-jelölését George első nagy sikerű filmjéért, az Amerikai graffitiért (1973) kapta, Fieldsszel megosztva a díjat. Oscar-díjat nyert a Star Warsért Richard Chew és Paul Hirsch oldalán. 1983-ban visszatért a Star Wars franchise-hoz, hogy Sean Bartonnal és Duwayne Dunhammel közösen vágja A Jedi visszatér című filmet.

1. Melyik bolygón lakott Luke Skywalker?
2. Hogy hívták azt a hajót, amelyen szállították a Halálcsillag terveit?
3. Hogy hívták azokat a lényeket, akik elrabolták R2-D2-t?
4. Melyik volt az az űrkikötőváros, ahonnan elhagyták a Tatuin bolygót?
5. A film első változata szerint, ki lőtt először?
6. Hol dokkolt az Ezeréves Sólyom?
7. Melyik bolygót pusztítja el a Halálcsillag a filmben?
8. Melyik cellában tartották fogva Leia hercegnőt?
9. Mi történik Ben Kenobival, amikor Darth Vader lecsap rá fénykardjával?
10. Hol volt a lázadók titkos bázisa az első részben?
11. Milyen kódneve volt Luke-nak pilótaként?

 

