Elhunyt George Lucas volt felesége, aki a Csillagok háborúja filmek Oscar-díjas vágója is volt
Gyászol a család. Marcia Lucas 80 éves volt.
Marcia Lucas családja úgy emlékezett rá, mint „a női filmes karrier igazi úttörőjére és a filmtörténelem egyik legbefolyásosabb vágójára”.
Marcia Lucas a Csillagok háborúja filmek vágója volt
Elhunyt Marcia Lucas, aki kulcsszerepet játszott abban, hogy volt férje, George Lucas Csillagok háborúja című rendezése 1977-ben nagy sikerű film lett. Az Oscar-díjas vágó 80 éves volt.
Marcia május 27-én, szerdán hunyt el áttétes rákban kaliforniai Rancho Mirage-i otthonában, családja oldalán – közölte családja ügyvédje a PEOPLE magazinnak adott nyilatkozatában.
„Marcia igazán erős volt” – nyilatkozta családja a PEOPLE magazinnak ügyvédje közvetítésével. „Igazi úttörő volt a női filmes karrierben, és a filmtörténelem egyik legbefolyásosabb vágója; segített újraértelmezni a filmvágás fogalmát, és utat nyitott a következő generációk számára.” - méltatták.
Marcia a kaliforniai Modestóban született, és Észak-Hollywoodban nőtt fel. George-dzsal akkor ismerkedett meg, amikor Verna Fields filmvágó asszisztenseiként dolgoztak. 1969-ben házasodtak össze, és mindketten meghatározó alakjai lettek az új hollywoodi mozgalomnak. George első három filmjét Marcia társvágta, kezdve a THX-1138- cal (1971). Első Oscar-jelölését George első nagy sikerű filmjéért, az Amerikai graffitiért (1973) kapta, Fieldsszel megosztva a díjat. Oscar-díjat nyert a Star Warsért Richard Chew és Paul Hirsch oldalán. 1983-ban visszatért a Star Wars franchise-hoz, hogy Sean Bartonnal és Duwayne Dunhammel közösen vágja A Jedi visszatér című filmet.
