Tréfát űz velünk az időjárás: záporokkal és erős széllel lépünk át a nyárba

A Köpönyeg időjárás előrejelzése szerint igen szélsőséges napokra számíthatunk a hétvégére ezért, aki szabadtéri programokat tervez május 30. és június 2. között, annak érdemes lesz résen lennie.

Az időjárás hatalmas fordulattal készül az elkövetkezendő napokra / Fotó: köpönyeg.hu

Az időjárás hatalmas fordulattal készül az elkövetkezendő napokra

Május 30-án (szombat), borongósabb időre készülhetünk. A nap folyamán többfelé alakulhat ki eső, zápor, miközben a hőmérséklet 25 fok körül tetőzik. A hajnali órákban még csak 14 fok várható, így érdemes rétegesen öltözni. Az esernyő ezen a napon szinte kötelező kellék lesz.

Május 31-én (vasárnap), ugyan szárazabb idő ígérkezik, de a szél alaposan megmutathatja az erejét. A légmozgás helyenként elérheti a 20 km/órás sebességet, miközben a nappali csúcshőmérséklet már 27 fokig emelkedhet. A hajnali órákban érezhetően lehűl az hőmérséklet egészen 12 fokra, ezért az előző naphoz hasonlóan réteges öltözettel készüljünk.

Június 1-jén (hétfő), tovább fokozódik a szél, amely helyenként már 30 km/órás széllökésekkel is jelentkezhet. A hőmérséklet ugyanakkor kellemes marad, a délutáni órákban 24 fok körüli értékeket mérhetünk. Az égbolt változóan felhős lesz, de jelentős csapadék nem várható. Ezen a napon a legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok lesz.

Június 2-án (kedd), ismét a napsütésé lehet a főszerep. A maximum-hőmérséklet elérheti a 26 fokot, míg hajnalban 14 fok körül alakulnak az értékek. A szél is mérséklődik, így ez lehet a négynapos időszak legkellemesebb napja.