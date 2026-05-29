Alzheimer-kór: évtizedekkel előbb kimutatható a betegség?

Egy kutatás szerint az Alzheimer-kór nem csak az időseknél, de már a középkorúaknál is megjelenhet. A Lancet című szakmai folyóiratban megjelent tanulmány azt vizsgálta, hogy egy vérvizsgálat kimutathatja-e a demencia leggyakoribb formáját, így pedig évtizedekkel azelőtt diagnosztizálható, hogy a már ismert tünetek alapján az orvosok azonosíthatnák.

Korábban is felfedezhetőek az Alzheimer-kór jelei?

Az Alzheimer-kórban szenvedő betegek agyi felvételei azt mutatják, hogy az érintett területen felhalmozódnak az amiloid és a tau nevű ragadós fehérjék. Amerikai kutatók 1350 nem demens ember vérében olyan biomarkereket vizsgáltak, amelyek jelzik, hogy megkezdődött-e ez a felhalmozódás vagy sem. A résztvevők átlagéletkora 61 év volt.

A tanulmány 86 embernél magas szintű biomarkereket mutatott ki, és ami még fontosabb: ezek a résztvevők a verbális memóriát és a gondolkodási sebességet vizsgáló kognitív teszteken is alacsonyabb pontszámot értek el. A tanulmány szerzője, Kristine Yaffe professzor, a Kaliforniai Egyetem kutatója szerint a vérvizsgálatok segíthetnek olyan megelőző stratégiák és klinikai vizsgálatok kidolgozásában, amelyek célja a demencia kialakulásának késleltetése vagy megelőzése.

Ezek az eredmények alátámasztják azt az elképzelést, mely szerint az Alzheimer-kór már évtizedekkel a klinikai tünetek megjelenése előtt kialakul, és rávilágítanak a plazma-biomarkerek potenciális jelentőségére a lakosság körében történő korai felismerés szempontjából

– idézi szavait a Mirror. Ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy az amiloid- és tau-biomarkerekkel rendelkező résztvevőknél később kialakul-e az Alzheimer-kór, és diagnosztizálják-e náluk a betegséget.

A tudósok még mindig próbálják megérteni, hogy milyen szerepet játszanak a két kulcsfontosságú fehérje csomói a betegség kialakulásában. Ezek az Alzheimer-kórban szenvedők agyában is jelen vannak, de olyan idős emberek agyában is megtalálhatók, akiknél nem jelentkeznek a demencia tünetei. A Lancet folyóiratban megjelent egy másik tanulmány is, amely szerint egy új agyi képalkotási módszer segítségével a tünetek megjelenése előtt is kimutathatók a tau-fehérje-csomók.

„Ez a két tanulmány tovább erősíti azt a egyre bővülő bizonyítékanyagot, amely azt mutatja, hogy az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó biológiai változások révén sokkal korábban felismerhetők az élet során, a vérvizsgálatoktól a fejlett agyi képalkotó eljárásokig terjedő biomarkerek segítségével” – nyilatkozta dr. Jacqui Hanley, az Alzheimer's Research UK kutatási finanszírozási vezetője.