Véletlen rossz repülőre ült a memóriazavarokkal küzdő férfi, azóta sem találják

Más országba utazott, majd eltűnt. A memóriazavarral küzdő 80 éves férfinak se híre, se hamva.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 12:00
Kétségbeesett keresés folyik egy súlyos memóriazavarral küzdő idős férfi után, aki véletlenül felszállt egy rossz országba tartó repülőgépre, majd eltűnt.

Rossz országba utazott a memóriazavarokkal küzdő férfi Fotó: freepik.com/Illusztráció

Hírek szerint a 80 éves Meir Furman Izraelből a németországi Münchenbe tartott, de valahogy sikerült egy teljesen másik járatra felszállnia ugyanazon a repülőtéren, amely a szomszédos Ausztriába közlekedett. Úgy tudni, hogy az izraeli–svájci állampolgárságú Meir a fedélzetre lépéskor nem rendelkezett mobiltelefonnal, sem pedig bármilyen pénzeszközzel.

A Krone osztrák hírportál szerint, miután szombaton (május 23-án) megérkezett az osztrák fővárosba, Bécsbe, Meir Furmant legutóbb a város Ottakring negyedében látták kószálni. A férfi utolsó ismert tartózkodási helye egy Café Fashion nevű étterem volt – számol be róla a Daily Star.

Úgy tudni, hogy több éjszakát is egyedül töltött a szabadban, az izraeli és az osztrák rendőrség is a férfi keresésére indult. A férfi súlyos memóriazavarral rendelkezik, ráadásul tájékozódni sem tud. A hatóságok a nyilvánosság segítségét kérik.

Ez sajnos nem az első alkalom, hogy egy utas rossz repülőre szállt fel, 2023-ban ugyanis Portugália helyett Észak-Angliába repült egy brit utas. A brit állampolgárt, akiről azt írták, hogy segítségre szorul, a repülőtéri személyzetnek kellett volna felvennie, de aggodalomra adott okot, amikor látszólag nyomtalanul eltűnt. Ez oda vezetett, hogy az EasyJet-járatot, amellyel utaznia kellett volna, több mint egy órára a földön tartották.

Miután megtalálták, sikerült a jó gépre felültetni és elérhette eredeti úti célját.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
