Véletlen rossz repülőre ült a memóriazavarokkal küzdő férfi, azóta sem találják
Más országba utazott, majd eltűnt. A memóriazavarral küzdő 80 éves férfinak se híre, se hamva.
Kétségbeesett keresés folyik egy súlyos memóriazavarral küzdő idős férfi után, aki véletlenül felszállt egy rossz országba tartó repülőgépre, majd eltűnt.
Hírek szerint a 80 éves Meir Furman Izraelből a németországi Münchenbe tartott, de valahogy sikerült egy teljesen másik járatra felszállnia ugyanazon a repülőtéren, amely a szomszédos Ausztriába közlekedett. Úgy tudni, hogy az izraeli–svájci állampolgárságú Meir a fedélzetre lépéskor nem rendelkezett mobiltelefonnal, sem pedig bármilyen pénzeszközzel.
A Krone osztrák hírportál szerint, miután szombaton (május 23-án) megérkezett az osztrák fővárosba, Bécsbe, Meir Furmant legutóbb a város Ottakring negyedében látták kószálni. A férfi utolsó ismert tartózkodási helye egy Café Fashion nevű étterem volt – számol be róla a Daily Star.
Úgy tudni, hogy több éjszakát is egyedül töltött a szabadban, az izraeli és az osztrák rendőrség is a férfi keresésére indult. A férfi súlyos memóriazavarral rendelkezik, ráadásul tájékozódni sem tud. A hatóságok a nyilvánosság segítségét kérik.
Ez sajnos nem az első alkalom, hogy egy utas rossz repülőre szállt fel, 2023-ban ugyanis Portugália helyett Észak-Angliába repült egy brit utas. A brit állampolgárt, akiről azt írták, hogy segítségre szorul, a repülőtéri személyzetnek kellett volna felvennie, de aggodalomra adott okot, amikor látszólag nyomtalanul eltűnt. Ez oda vezetett, hogy az EasyJet-járatot, amellyel utaznia kellett volna, több mint egy órára a földön tartották.
Miután megtalálták, sikerült a jó gépre felültetni és elérhette eredeti úti célját.
