Véletlen rossz repülőre ült a memóriazavarokkal küzdő férfi, azóta sem találják

Kétségbeesett keresés folyik egy súlyos memóriazavarral küzdő idős férfi után, aki véletlenül felszállt egy rossz országba tartó repülőgépre, majd eltűnt.

Hírek szerint a 80 éves Meir Furman Izraelből a németországi Münchenbe tartott, de valahogy sikerült egy teljesen másik járatra felszállnia ugyanazon a repülőtéren, amely a szomszédos Ausztriába közlekedett. Úgy tudni, hogy az izraeli–svájci állampolgárságú Meir a fedélzetre lépéskor nem rendelkezett mobiltelefonnal, sem pedig bármilyen pénzeszközzel.

A Krone osztrák hírportál szerint, miután szombaton (május 23-án) megérkezett az osztrák fővárosba, Bécsbe, Meir Furmant legutóbb a város Ottakring negyedében látták kószálni. A férfi utolsó ismert tartózkodási helye egy Café Fashion nevű étterem volt – számol be róla a Daily Star.

Úgy tudni, hogy több éjszakát is egyedül töltött a szabadban, az izraeli és az osztrák rendőrség is a férfi keresésére indult. A férfi súlyos memóriazavarral rendelkezik, ráadásul tájékozódni sem tud. A hatóságok a nyilvánosság segítségét kérik.

Ez sajnos nem az első alkalom, hogy egy utas rossz repülőre szállt fel, 2023-ban ugyanis Portugália helyett Észak-Angliába repült egy brit utas. A brit állampolgárt, akiről azt írták, hogy segítségre szorul, a repülőtéri személyzetnek kellett volna felvennie, de aggodalomra adott okot, amikor látszólag nyomtalanul eltűnt. Ez oda vezetett, hogy az EasyJet-járatot, amellyel utaznia kellett volna, több mint egy órára a földön tartották.

Miután megtalálták, sikerült a jó gépre felültetni és elérhette eredeti úti célját.