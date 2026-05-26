RETRO RÁDIÓ

Tolatás közben gázolt halálra egy idős járókeretest – vádat emeltek a sofőr ellen

Halált okozó közúti baleset gondatlan okozásával vádolják.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 11:52
Módosítva: 2026.05.26. 12:43
maglód baleset halálos baleset

A halálos baleset 2024 októberében történt Maglódon, amikor egy férfi teherautójával közlekedett, majd parkolóhely hiányában a közeli kereskedőház előtt lerakta le járművét. A szabad helyet tolatva közelítette meg, azonban azt nem vette észre, hogy időközben a boltból kijött az idős sértett, aki kerekes járókeretét maga előtt tolva közelített az úttest széle felé, hogy átkeljen.

Halált okozó közúti baleset gondatlan okozásával vádolják a sofőrt
Halált okozó közúti baleset gondatlan okozásával vádolják a sofőrt – Fotó: ügyészség

Halált okozó közúti baleset gondatlan okozásával vádolják a sofőrt

A Budakörnyéki Járási Ügyészség halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki tolatás során okozott halálos közúti balesetet – közölte az ügyészség.

A közlemény szerint a vádlott a visszapillantó tükörben észlelhette volna a mögötte haladó idős járókeretest, akit végül a tehergépkocsi jobb hátsó sarkával lökött meg. A sértett az aszfaltra esett, és súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek következtében másnap elhunyt.

Amennyiben a vádlott a tőle elvárható figyelemmel és körültekintéssel kezdi meg a tolatást, kellő időben észlelhette volna a sértettet, és a balesetet elkerülhette volna.

– olvasható a közleményben.

A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu