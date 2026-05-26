Tolatás közben gázolt halálra egy idős járókeretest – vádat emeltek a sofőr ellen

A halálos baleset 2024 októberében történt Maglódon, amikor egy férfi teherautójával közlekedett, majd parkolóhely hiányában a közeli kereskedőház előtt lerakta le járművét. A szabad helyet tolatva közelítette meg, azonban azt nem vette észre, hogy időközben a boltból kijött az idős sértett, aki kerekes járókeretét maga előtt tolva közelített az úttest széle felé, hogy átkeljen.

Halált okozó közúti baleset gondatlan okozásával vádolják a sofőrt

A Budakörnyéki Járási Ügyészség halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki tolatás során okozott halálos közúti balesetet – közölte az ügyészség.

A közlemény szerint a vádlott a visszapillantó tükörben észlelhette volna a mögötte haladó idős járókeretest, akit végül a tehergépkocsi jobb hátsó sarkával lökött meg. A sértett az aszfaltra esett, és súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek következtében másnap elhunyt.

Amennyiben a vádlott a tőle elvárható figyelemmel és körültekintéssel kezdi meg a tolatást, kellő időben észlelhette volna a sértettet, és a balesetet elkerülhette volna.

– olvasható a közleményben.

A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.