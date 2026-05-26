Sydney Sweeney játéka befolyásolhatja a hírnevét

Az Eufória harmadik évadját egyértelműen hírverés szempontjából Sydney Sweeney uralta, a maga megrázó jeleneteivel, szakértők szerint pedig ez befolyásolhatja a hírnevét.

A színésznő 2019-ben vált ismertté, mikor Cassie Howard szerepében feltűnt az Eufória első évadjában. Azóta szerepet kapott többek között a Fehér Lótuszban és A szolgálólány meséje-ben.

Egy szakértő szerint, azonban a műsorban megjelenő provokatív imázsa a jövőben befolyásolhatja a karrierjét.

A kockázat az, hogy amikor a nyilvános párbeszéd inkább a szerep szexualizált aspektusaira összpontosít, mint a teljesítményére, ugyanaz a munka, ami merésznek mutatta, elkezdheti leszűkíteni a márkát

- mondta Dave Quast válság- és reputációkezelési szakértő.

Hozzátette, hogy a szexualitás nem eredendően komolytalan a képernyőn, azonban az már probléma, a elsődlegessé kezd válni egy színész számára. Szerinte Sydney Sweeney kihívása abban rejlik, hogy a szexualizált szerepei ne az egész márkáját határozza meg, hanem csak karakterre legyen lebontva és értelmezhető.

Bár a szakértő szerint nem rontja a hírnevét, de számít, hogyan folytatja tovább. Nem kell felhagynia a szexualizált karaktereivel, de ötvözze az intellektualitással és az érzelmekkel. Ha ezek és a drámailag specifikus karakterek együtt lesznek láthatóak a képernyőn, sokban javítja majd a helyzetét. Másrészt Kelcey Kintner válság-PR és reputációkezelési szakértő azt nyilatkozta, hogy a testéről szóló összes címlaphír és ezek a jelenetek megnehezíthetik a nyilvánosság számára, hogy a tehetségére koncentráljon.

Korábban már felröppent a hír, mennyire nehezen viselték a rajongók, hogy Sweeney karaktere, Cassie az Onlyfans-hez fordult nehéz helyzetében. Sokak szerint az HBO sorozata túl messzire ment.

Meggyőződésem, hogy az Eufória ezen évada egy Sydney Sweeney-s megaláztatási rituálé

- idézi az Unilad egyik rajongójának véleményét.