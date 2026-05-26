Pánik tört ki a motorosfesztiválon! Rengeteg a sérült

Legalább 19 ember megsérült egy tomboló rohamban, amely egy évente megrendezendő motorosfesztiválon tört ki. Pánik alakult az dél-karolinai Atlantic Beach-en történt incidens során.

A Horry Megyei Tűzoltóság megerősítése szerint a tömeges áldozatokkal járó incidens május 24-én, vasárnap reggel 1 óra 5 perckor tört ki. A hatóságokat a pánik jelentése után riasztották a South Ocean Boulevard közelében lévő színpad területére.

Az incidens a Fekete Gyöngy Kulturális Örökségvédelmi és Motoros Fesztivál alatt történt, amelyet minden évben megrendeznek a környéken a Memorial Day hétvégéjén.

A helyszínen lévő rendfenntartó erők segítségével 19 sérültet találtak meg és vizsgáltak meg; a jelenlegi információk szerint egyikük állapota sem életveszélyes.

- írta a tűzoltóság Facebook oldalán.

Három embert szállítottak sérülésekkel kórházba, mások maguktól utaztak a helyi kórházakba. A sérültek száma miatt tömeges incidensnek jelentették a helyzetet. Atlantic Beach városa jelentett, hogy az incidens, azután történt, hogy egy személy futásnak eredt, ami láncreakciót indított el a tömeg számára.

A város kijelentette, hogy minden olyan esetet komolyan vesznek, ahol egyéneket bántalmaznak és gondolataikkal a sérültekkel és családtagjaikkal vannak. A város közleménye szerint a hatóságok azonnal reagáltak a megkeresésükre. A dél-karolinai rendvédelmi egység munkatársai, azonnal felmentek a színpadra, átvették az irányítást a helyzet felett.

Elmagyarázták, hogy nem történt komoly incidens, egy ember csak futásnak eredt, majd többen menekültek utána, de nincsen komoly baj.

Sikerült megnyugtatni a helyszínen lévők többségét, helyreállították a rendet. „Soha nem történt megerősített verekedés, fegyverhasználat vagy a közbiztonságot fenyegető közvetlen veszély” - idézi a People város tisztviselőinek közlését a rendezvényre utalva.