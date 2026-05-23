Megszólalt a tiszaújvárosi robbanás özvegye: „A gyerekek csillapíthatatlanul sírtak”

Dóra és Ádám két gyönyörű gyermekével egy idilli családot alkotott, ám pénteken (május 22.) az egész életük megváltozott. Hatalmas robbanás rázta meg Tiszaújvárost, ugyanis a helyi MOL Petrokémiai üzem egy része felrobbant. A detonációban életét vesztette a 37 éves családapa. A Borsnak exkluzív interjút adott az özvegye, aki elmondta, hogyan értesült a tragédiáról. A tiszaújvárosi robbanás részleteit a hatóság még vizsgálja.

Három mentőhelikoptert riasztottak a tiszaújvárosi robbanás helyszínére

Fotó: Vajda János / MTI

Ádám családja összeomlott a tiszaújvárosi robbanás után

Ő egy szent volt!

– kezdte könnyekkel küszködve B. G. Dóra. A fiatal édesanyát a férfi szülei házában értük el, ahol a gyerekekkel és a nagyszülőkkel együtt gyászolt. Elmesélte, hogyan tudta meg, hogy szerelme meghalt.

Ádámnak aznap dolgoznia kellett. Reggel ment be a munkahelyére, már egy hónapja leállás volt náluk. Minden nap 12 órázott hat napot és egyet volt otthon. Ő bement reggel, én pedig elvittem a gyerekeket erre a gyereknapra, de amikor már hallottuk a szirénákat, már tudtuk, hogy baj van. Próbáltam hívni, de már nem értem el. Nagyjából 11 óra körül jött a hír, a vezetőség hívott. Bemutatkoztak és elmondták, hogy sajnálják, hogy ezt kell közölniük, de a férjem elhunyt

– csuklott el az özvegy hangja. Majd közölte, ő elsőnek el se tudta hinni, hogy mi történt, személyesen kellett hallania.

Az özvegy sírva nyilatkozott lapunknak Fotó: Bors

Nem tudtam elhinni, be kellett mennem. Egy diplomás, nagyon jó szakember volt, műszakvezetőnek akarták előléptetni, így biztos, hogy nem ő hibázott! Nagyon okos, intelligens, jószívű ember volt… Most azt az információt kaptam, hogy a testét a megyei kórházba vitték, még nem nézhettük meg őt. A rendőrség még nem keresett, így mást nem tudunk.

Dórának az egyik legnehezebb feladata az volt, hogy elmondja a két gyönyörű gyermeküknek, hogy az édesapjuk többet nem tér haza.

A MOL fekete zászlóval emlékezik a férfira Fotó: Bors

"A gyerekeknek elmondtam már, ők egy órán át csillapíthatatlanul sírtak. Pszichológussal is beszéltünk, hogy segítsen feldolgozni nekik. A kicsi most töltötte az 5-öt, míg a nagy 7 éves. Valamikor hintázni akarnak és mondják, hogy „meghalt apa”, én pedig nem tudok mit mondani… Próbálom a pszichológusokat követni, az ő tanácsaikat. Az ő szülei, az enyémek, a négy testvére és a gyerekek, mindenki teljesen ki van készülve. Ádám egy nagyon jó ember volt, egy szent. Mi egymás mellett nőttünk fel, szomszédok voltunk. 9 éve voltunk házasok, most lett volna a házassági évfordulónk. Most töltötte volna be a 37-et. Már megvolt a születésnapi ajándéka is. Most akarta átadni neki a család. Nem tudjuk hogyan tovább, ezt nem lehet feldolgozni "– zárta.