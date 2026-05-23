Hazaküldték a 3 éves kisfiút a kórházból - nem sokkal később életveszélyes állapotba került

Sebrina Limrick 2022 májusában vette észre, hogy fia, Amari viselkedése megváltozott. A kisfiú többet aludt, és nem akart részt venni a kedvenc tevékenységeiben, később az orvosok egy ritka gyermekkori autoimmun encephalitis diagnózist állapítottak meg nála.

Egyszerű fertőzésnek gondolták az orvosok, az igazság sokkal súlyosabb volt

Az édesanya érezte, hogy óriási a baj, de az orvosok hazaküldték

Az Encephalitis International szerint az encephalitis az agy gyulladása, ami során az immunrendszer tévesen támadja meg az agyat.

„Egy éjszaka felébredt, és csak bámult a szoba sarkába, és motyogott, de nem értettem, mit mond, ezért olyan kérdéseket tettem fel neki, mint: hány éves vagy? Hogy hívnak? Hol laksz? Mikor van a születésnapod? Ezek olyan kérdések voltak, amelyekre korábban tudott válaszolni, de most csak úgy nézett rám, mintha fogalma sem lenne, miről beszélek.”

Ez arra késztette az aggódó anyát, hogy május 10-én kórházba vigye a gyermekét, ahol egyre inkább meggyőződött arról, hogy valami baj van. Kezdetben az orvosok hazaküldték őket, miután Amari tüneteit fertőzésnek tulajdonították, de Sebrina elmondta, hogy további válaszokat követelt, amikor Amari néhány órával később hányni kezdett.

„Amikor végre megvizsgáltak minket, megmutattam az orvosnak videókat arról, hogy általában milyen a fiam, és összehasonlítottam azzal, ahogy akkor viselkedett. Szerencsénk volt, hogy az aznap éjszaka ügyeletes orvos konzultált a mi orvosunkkal, és azt mondta: Azt hiszem, tudom, mi ez. Szerintem agyvelőgyulladása van.”

Miközben a diagnózis megerősítésére vártak, Amari nyáladzani kezdett és görcsrohamokat kapott. Május 15-én végül mesterséges kómába kellett helyezni, és elvégezték az MRI-vizsgálatot, amely megerősítette, hogy anti-NMDA-receptor encephalitiszben szenved.

A betegség olyan tüneteket vált ki, mint a megváltozott mentális állapot, viselkedésváltozások, izgatottság, rohamok, rendellenes mozgások, hallucinációk, alvászavarok és csökkent tudatállapot.

Amikor Amari felébredt a kómából, Sebrinát arról tájékoztatták, hogy a fiúnak újra meg kell tanulnia járni és beszélni. A kezdetben ígéretes kilátások ellenére Amari mája és veséi hirtelen leálltak, ami kéthetes dialízishez vezetett. Amari 2022. augusztus 10-én, röviddel a negyedik születésnapja előtt átkerült egy másik kórházba, ahol két évig fekvőbetegként maradt, és ezalatt számos műtéten, kezelésen és rehabilitáción esett át. Az orvosi személyzet észrevette, hogy a gyomra gyorsan duzzad, ami a gyomrában kialakult szűkületek azonosításához vezetett.