Hazaküldték a 3 éves kisfiút a kórházból - nem sokkal később életveszélyes állapotba került
Egyetlen éjszaka alatt omlott össze a család élete. Nem hittek az orvosok az édesanyának, hogy a gyermeke élete veszélyben van.
Sebrina Limrick 2022 májusában vette észre, hogy fia, Amari viselkedése megváltozott. A kisfiú többet aludt, és nem akart részt venni a kedvenc tevékenységeiben, később az orvosok egy ritka gyermekkori autoimmun encephalitis diagnózist állapítottak meg nála.
Az édesanya érezte, hogy óriási a baj, de az orvosok hazaküldték
Az Encephalitis International szerint az encephalitis az agy gyulladása, ami során az immunrendszer tévesen támadja meg az agyat.
„Egy éjszaka felébredt, és csak bámult a szoba sarkába, és motyogott, de nem értettem, mit mond, ezért olyan kérdéseket tettem fel neki, mint: hány éves vagy? Hogy hívnak? Hol laksz? Mikor van a születésnapod? Ezek olyan kérdések voltak, amelyekre korábban tudott válaszolni, de most csak úgy nézett rám, mintha fogalma sem lenne, miről beszélek.”
Ez arra késztette az aggódó anyát, hogy május 10-én kórházba vigye a gyermekét, ahol egyre inkább meggyőződött arról, hogy valami baj van. Kezdetben az orvosok hazaküldték őket, miután Amari tüneteit fertőzésnek tulajdonították, de Sebrina elmondta, hogy további válaszokat követelt, amikor Amari néhány órával később hányni kezdett.
„Amikor végre megvizsgáltak minket, megmutattam az orvosnak videókat arról, hogy általában milyen a fiam, és összehasonlítottam azzal, ahogy akkor viselkedett. Szerencsénk volt, hogy az aznap éjszaka ügyeletes orvos konzultált a mi orvosunkkal, és azt mondta: Azt hiszem, tudom, mi ez. Szerintem agyvelőgyulladása van.”
Miközben a diagnózis megerősítésére vártak, Amari nyáladzani kezdett és görcsrohamokat kapott. Május 15-én végül mesterséges kómába kellett helyezni, és elvégezték az MRI-vizsgálatot, amely megerősítette, hogy anti-NMDA-receptor encephalitiszben szenved.
A betegség olyan tüneteket vált ki, mint a megváltozott mentális állapot, viselkedésváltozások, izgatottság, rohamok, rendellenes mozgások, hallucinációk, alvászavarok és csökkent tudatállapot.
Amikor Amari felébredt a kómából, Sebrinát arról tájékoztatták, hogy a fiúnak újra meg kell tanulnia járni és beszélni. A kezdetben ígéretes kilátások ellenére Amari mája és veséi hirtelen leálltak, ami kéthetes dialízishez vezetett. Amari 2022. augusztus 10-én, röviddel a negyedik születésnapja előtt átkerült egy másik kórházba, ahol két évig fekvőbetegként maradt, és ezalatt számos műtéten, kezelésen és rehabilitáción esett át. Az orvosi személyzet észrevette, hogy a gyomra gyorsan duzzad, ami a gyomrában kialakult szűkületek azonosításához vezetett.
„2023 áprilisában azt mondták nekünk, hogy az egyetlen lehetőség a csontvelő-átültetés."
A kisfiú október 5-én és 6-án esett át a transzplantáción, végül 2024. július 1-jén engedték ki a kórházból. Amari most hét éves, és iskolába jár. Sebrina szerint végre visszatért a régi, vidám, energikus önmaga – számolt be róla a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre