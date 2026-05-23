5 magyar életét követelte a 2009-es repülőgép-baleset - most kártérítést kell fizetnie az Air France légitársaságnak

Több mint 80 millió forintnak megfelelő kártérítést kell fizetni az Air France légitársaságnak és az Airbus repülőgépgyártónak a 2009-es légikatasztrófa miatt - hangzott el a Tények adásában. A tragikus repülőgép-baleset során 228 ember volt a fedélzeten, köztük 5 magyar.

228 ember életét követelte a repülőgép-baleset Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

228 ember életét követelte a repülőgép-baleset

Franciaország történelmének legtöbb halálos áldozatát követelő légibalesete során a repülőgép Párizsból Rio de Janeiróba tartott, amikor viharba került, majd az Atlanti‑óceánba zuhant. A fedélzeten 228 ember tartózkodott, köztük öt magyar állampolgár.

A katasztrófát az Airbus érzékelőinek meghibásodása és a pilóták rossz reakcióideje okozta. A párizsi fellebbviteli bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés miatt találta bűnösnek a két érintett céget.