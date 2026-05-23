5 magyar életét követelte a 2009-es repülőgép-baleset - most kártérítést kell fizetnie az Air France légitársaságnak
Gondatlanságból elkövetett emberölésben találták bűnösnek az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót.
Több mint 80 millió forintnak megfelelő kártérítést kell fizetni az Air France légitársaságnak és az Airbus repülőgépgyártónak a 2009-es légikatasztrófa miatt - hangzott el a Tények adásában. A tragikus repülőgép-baleset során 228 ember volt a fedélzeten, köztük 5 magyar.
228 ember életét követelte a repülőgép-baleset
Franciaország történelmének legtöbb halálos áldozatát követelő légibalesete során a repülőgép Párizsból Rio de Janeiróba tartott, amikor viharba került, majd az Atlanti‑óceánba zuhant. A fedélzeten 228 ember tartózkodott, köztük öt magyar állampolgár.
A katasztrófát az Airbus érzékelőinek meghibásodása és a pilóták rossz reakcióideje okozta. A párizsi fellebbviteli bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés miatt találta bűnösnek a két érintett céget.
