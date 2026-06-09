Hollywoodi szupersztárok, akikről nem is sejtetted, hogy híres szülők gyerekei

Már mindannyian eleget hallottunk a szokásos gyanúsítottakról, mint Hailey Bieber és Maya Hawke. Azonban van néhány hollywoodi híresség, akiknek az A listás származása viszonylag kevésbé kerül a figyelem középpontjába.

Hollywood rejtett kiváltságos gyermekei – Fotó: Forrás: Pexels

Íme a hollywoodi sztárok, akikről valószínűleg nem is tudtad, hogy a családi vállalkozást tartják életben

Lily Allen

Édesapja Keith Allen, a Trainspotting és a Robin Hood című filmekből ismert, sokoldalú színész. Édesanyja pedig Alison Owen, aki Nagy-Britannia egyik legsikeresebb filmproducere, akinek a nevéhez olyan elismert alkotások fűződnek, mint az Oscar-díjra jelölt Elizabeth vagy a Banks úr megmentése.

Angelina Jolie

Bár karrierje elején nagy hatással volt rá Oscar-díjas édesapja, Jon Voight, Angelina Jolie hollywoodi gyökerei mindkét oldalról mélyre nyúlnak. Édesanyja a néhai Marcheline Bertrand volt, színésznő és producer. Bár Marcheline visszavonult a színészkedéstől, hogy gyermekeit nevelhesse, továbbra is ő volt a legnagyobb hatással Jolie életére.

Gracie Abrams

A huszonhat éves Gracie J.J. Abrams lánya, az a rendező-producer, aki újraindította mind a Star Wars, mind a Star Trek franchise-t. Édesanyja Katie McGrath producer és a Bad Robot nevű produkciós cégük társelnöke.

George Clooney

A Clooney név már jóval azelőtt is jelen volt a médiában, hogy George a nagy képernyőre lépett volna. Apja, Nick Clooney évtizedeken át elismert újságíró és televíziós műsorvezető volt, míg nagynénje a legendás énekesnő és színésznő, Rosemary Clooney volt.

Laura Dern

Még jóval azelőtt, hogy ő maga Oscar-díjat nyert volna, Laura Dern már a szakma elismert alakja volt, hiszen Bruce Dern és Diane Ladd lánya. Apja kétszeres Oscar-jelölt, akit a Hazatérés és a Nebraska című filmekből ismerhetünk, míg édesanyja több évtizedes karrierje során olyan filmekben játszott, mint az Alice már nem lakik itt és a Karácsonyi vakáció. A páros azzal írt történelmet, hogy ők voltak az első anya-lánya duó, akiket ugyanazon filmért, a Rózsa és tövisért jelöltek Oscar-díjra – számolt be róla a Nine.