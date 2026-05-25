Mennyire ismered a Star Wars világát? – Ezért aktuális most nagyon ez a kvíz

Ezen a napon, május 25-én került mozikba a Star Wars (Csillagok háborúja), amelyet azóta Egy új remény címen jegyeznek a trilógia részeként. A film a mai napig élvezi kultstátuszát, a két további folytatásával együtt. Te mennyit tudsz erről a filmről?

Nem véletlenül vált a Star Wars kultfilmmé – Fotó: Lucas Films

Már lassan 50 éves a Star Wars – te mennyire ismered?

A mai blockbuster-ek világát alapozta meg az az űropera, amely 1977-ben hódította meg a mozikat. A Csillagok háborúja című film készítése a legkevésbé sem ígérte azokat a sikereket, amiket végül megkapott. A kezdeti nehézségek alapján szinte biztosra vették a bukását, először nem is mutatták be olyan sok moziban. A kitartás viszont meghozta gyümölcsét, George Lucas története egy egész generációt határozott meg, a korszakalkotó film pedig a mai napig népszerű a filmkedvelők körében.

Eltelt azóta 48 év. Az eredeti trilógia két újabb trilógiával bővült, a messzi-messzi galaxisról megannyi könyv, képregény, videójáték és sorozat is készült. Persze időnként szebb napokat is látott ez az univerzum, de szerencsére a későbbi Star Wars-termékek rengeteg pozitív visszajelzést kaptak. Legfrissebb például az animációs sorozat, a Maul – Árnyak mestere (Shadow Lord), amelyet már most sokan méltatnak. A mozikba pedig nemrég érkezett meg a Mandalóri és Grogu című film, amely egy közkedvelt sorozatot folytat.

Ezt a produkciós áradatot azonban egy egyszerű, sivatagbolygón élő fiú kalandja indította el. Luke Skywalker útját, ahogy egy hétköznapi párafarmerből a lázadók egyik hős pilótájává válik, újra és újra megható végignézni. A film idézeteit, emlékezetes pillanatait most is a szívükben hordozzuk, a filmet pedig minden alkalommal úgy nézzük meg, mintha most is az akkori közönség soraiban ülnénk, ahogy felvilan a szöveg: réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban...

Lássuk, te mennyire tartozol a nézők közé! Jöjjön egy Star Wars-kvíz!