Mennyire ismered a Star Wars világát? – Ezért aktuális most nagyon ez a kvíz
Emlékszel még, amikor a sárga felirat először villant fel a vásznon? A Star Wars című űroperát ezen a napon mutatták be a mozikban.Te mennyire ismered a filmet? Teszteld a tudásod!
Ezen a napon, május 25-én került mozikba a Star Wars (Csillagok háborúja), amelyet azóta Egy új remény címen jegyeznek a trilógia részeként. A film a mai napig élvezi kultstátuszát, a két további folytatásával együtt. Te mennyit tudsz erről a filmről?
Már lassan 50 éves a Star Wars – te mennyire ismered?
A mai blockbuster-ek világát alapozta meg az az űropera, amely 1977-ben hódította meg a mozikat. A Csillagok háborúja című film készítése a legkevésbé sem ígérte azokat a sikereket, amiket végül megkapott. A kezdeti nehézségek alapján szinte biztosra vették a bukását, először nem is mutatták be olyan sok moziban. A kitartás viszont meghozta gyümölcsét, George Lucas története egy egész generációt határozott meg, a korszakalkotó film pedig a mai napig népszerű a filmkedvelők körében.
Eltelt azóta 48 év. Az eredeti trilógia két újabb trilógiával bővült, a messzi-messzi galaxisról megannyi könyv, képregény, videójáték és sorozat is készült. Persze időnként szebb napokat is látott ez az univerzum, de szerencsére a későbbi Star Wars-termékek rengeteg pozitív visszajelzést kaptak. Legfrissebb például az animációs sorozat, a Maul – Árnyak mestere (Shadow Lord), amelyet már most sokan méltatnak. A mozikba pedig nemrég érkezett meg a Mandalóri és Grogu című film, amely egy közkedvelt sorozatot folytat.
Ezt a produkciós áradatot azonban egy egyszerű, sivatagbolygón élő fiú kalandja indította el. Luke Skywalker útját, ahogy egy hétköznapi párafarmerből a lázadók egyik hős pilótájává válik, újra és újra megható végignézni. A film idézeteit, emlékezetes pillanatait most is a szívükben hordozzuk, a filmet pedig minden alkalommal úgy nézzük meg, mintha most is az akkori közönség soraiban ülnénk, ahogy felvilan a szöveg: réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban...
Lássuk, te mennyire tartozol a nézők közé! Jöjjön egy Star Wars-kvíz!
1. Melyik bolygón lakott Luke Skywalker?
2. Hogy hívták azt a hajót, amelyen szállították a Halálcsillag terveit?
3. Hogy hívták azokat a lényeket, akik elrabolták R2-D2-t?
4. Melyik volt az az űrkikötőváros, ahonnan elhagyták a Tatuin bolygót?
5. A film első változata szerint, ki lőtt először?
6. Hol dokkolt az Ezeréves Sólyom?
7. Melyik bolygót pusztítja el a Halálcsillag a filmben?
8. Melyik cellában tartották fogva Leia hercegnőt?
9. Mi történik Ben Kenobival, amikor Darth Vader lecsap rá fénykardjával?
10. Hol volt a lázadók titkos bázisa az első részben?
11. Milyen kódneve volt Luke-nak pilótaként?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre