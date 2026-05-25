Széttépte a propeller a siklóernyőt az Alpok felett – videóra vették a rémálomba illő ütközést

Darabokra tépte egy kisrepülőgép propellere egy siklóernyős nő ernyőjét az osztrák Alpok felett, a 44 éves nő pedig zuhanni kezdett a levegőben. A baleset Piesendorf közelében történt szombaton, amikor egy Cessna típusú kisrepülőgép összeütközött a siklóernyőssel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.25. 16:05
Módosítva: 2026.05.25. 16:30
A rendőrség tájékoztatása szerint a nő a Schmittenhöhe hegység csúcsáról indult, és Piesendorf irányába repült. Nem sokkal 13:15 után, a Pinzgauer Hütte környékén jelent meg mögötte a 28 éves férfi által vezetett kisrepülőgép, amely panorámarepülést végzett az Alpok felett. A pilóta már nem tudta elkerülni az ütközést – írja a Paraméter.

A baleset Piesendorf közelében történt szombaton Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

A becsapódás során a repülőgép propellere darabokra szaggatta a siklóernyőt, a nő pedig zuhanni kezdett. A siklóernyős azonban megőrizte a lélekjelenlétét, és időben aktiválta a tartalékernyőjét, amellyel végül biztonságosan földet ért egy erdei úton. Innen rendőrségi helikopterrel szállították tovább a Zell am See közelében található repülőtérre.

A kisrepülőgép szintén sikeresen le tudott szállni azon a repülőtéren, ahonnan korábban felszállt. Az esetet a nő kamerája is rögzítette, a felvétel később felkerült a közösségi médiára.

A hatóságok először azt közölték, hogy senki sem sérült meg, később azonban pontosították, hogy a siklóernyős nő önként orvoshoz fordult. A rendőrség szerint a nő az ütközés pillanatában egyenesen repült, nem hajtott végre manővert, amikor a kisrepülőgép hátulról nekiütközött. A baleset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
