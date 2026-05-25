Széttépte a propeller a siklóernyőt az Alpok felett – videóra vették a rémálomba illő ütközést

A rendőrség tájékoztatása szerint a nő a Schmittenhöhe hegység csúcsáról indult, és Piesendorf irányába repült. Nem sokkal 13:15 után, a Pinzgauer Hütte környékén jelent meg mögötte a 28 éves férfi által vezetett kisrepülőgép, amely panorámarepülést végzett az Alpok felett. A pilóta már nem tudta elkerülni az ütközést – írja a Paraméter.

A becsapódás során a repülőgép propellere darabokra szaggatta a siklóernyőt, a nő pedig zuhanni kezdett. A siklóernyős azonban megőrizte a lélekjelenlétét, és időben aktiválta a tartalékernyőjét, amellyel végül biztonságosan földet ért egy erdei úton. Innen rendőrségi helikopterrel szállították tovább a Zell am See közelében található repülőtérre.

A kisrepülőgép szintén sikeresen le tudott szállni azon a repülőtéren, ahonnan korábban felszállt. Az esetet a nő kamerája is rögzítette, a felvétel később felkerült a közösségi médiára.

A hatóságok először azt közölték, hogy senki sem sérült meg, később azonban pontosították, hogy a siklóernyős nő önként orvoshoz fordult. A rendőrség szerint a nő az ütközés pillanatában egyenesen repült, nem hajtott végre manővert, amikor a kisrepülőgép hátulról nekiütközött. A baleset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják.